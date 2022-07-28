https://ukraina.ru/20220728/1036914380.html

Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством

Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством - 28.07.2022 Украина.ру

Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством

Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности, а это тактика террористических формирований, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-07-28T05:30

2022-07-28T05:30

2022-07-28T05:30

терроризм

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Партия "Справедливая Россия – За правду" ранее объявила, что разрабатывает законопроект о признании Украины террористическим государством.По его мнению, нужно признать, что киевский режим является террористическим, а дальше это использовать в ООН в части методов работы с ним.Руководителей террористических организаций уничтожают, не оглядываясь на нормы, и не ведут с ними переговоры, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220629/1034258983.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

терроризм, украина, вс рф, новости, миронов