Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством - 28.07.2022 Украина.ру
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Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством
Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством - 28.07.2022 Украина.ру
Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством
Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности, а это тактика террористических формирований, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-28T05:30
2022-07-28T05:30
терроризм
украина
вс рф
новости
миронов
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Партия "Справедливая Россия – За правду" ранее объявила, что разрабатывает законопроект о признании Украины террористическим государством.По его мнению, нужно признать, что киевский режим является террористическим, а дальше это использовать в ООН в части методов работы с ним.Руководителей террористических организаций уничтожают, не оглядываясь на нормы, и не ведут с ними переговоры, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220629/1034258983.html
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терроризм, украина, вс рф, новости, миронов

Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством

05:30 28.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
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Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности, а это тактика террористических формирований, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Партия "Справедливая Россия – За правду" ранее объявила, что разрабатывает законопроект о признании Украины террористическим государством.
Это правильная инициатива. Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности. Это тактика террористических формирований, как мы это видели на Ближнем Востоке в Ираке или в Сирии.
Александр Хроленко
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
По его мнению, нужно признать, что киевский режим является террористическим, а дальше это использовать в ООН в части методов работы с ним.
Руководителей террористических организаций уничтожают, не оглядываясь на нормы, и не ведут с ними переговоры, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Бомбардировка Гамбурга 1943-1945 года - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:52
Урок для Зеленского. Немного об авиационном террореВо вторник, 28 июня, Владимир Зеленский в ООН потребовал признать Россию «государством-террористом», ссылаясь на ракетные удары по военным объектам на территории Украины. Самое интересное, что выступал Зеленский, в частности, перед представителями США и Великобритании, которые и сами могли бы ему объяснить, что такое «авиационный террор»
 
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