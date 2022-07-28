Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством
Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности, а это тактика террористических формирований, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Партия "Справедливая Россия – За правду" ранее объявила, что разрабатывает законопроект о признании Украины террористическим государством.
Это правильная инициатива. Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности. Это тактика террористических формирований, как мы это видели на Ближнем Востоке в Ираке или в Сирии.
По его мнению, нужно признать, что киевский режим является террористическим, а дальше это использовать в ООН в части методов работы с ним.
Руководителей террористических организаций уничтожают, не оглядываясь на нормы, и не ведут с ними переговоры, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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