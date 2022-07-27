Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев - 27.07.2022 Украина.ру
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Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев
Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев - 27.07.2022 Украина.ру
Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев
Надо упрощать законодательство в получении гражданства РФ для жителей Украины, потому что люди не могут работать без российского паспорта или РВП в России, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-07-27T19:00
2022-07-27T19:00
российский паспорт
россия
украина
новости
украинцы
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Президент России Владимир Путин расширил указ, упрощающий порядок получения гражданства России для лиц, постоянно проживающих в ДНР и ЛНР и отдельных областях Украины.В первоначальном виде он предполагал облегченный режим получения паспортов РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей. Теперь упрощенным порядком смогут воспользоваться жители всей Украины.По его словам, пока люди не получат российский паспорт или не оформят РВП – они работать не могут.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1036817559.html
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российский паспорт, россия, украина, новости, украинцы

Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев

19:00 27.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Надо упрощать законодательство в получении гражданства РФ для жителей Украины, потому что люди не могут работать без российского паспорта или РВП в России, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин расширил указ, упрощающий порядок получения гражданства России для лиц, постоянно проживающих в ДНР и ЛНР и отдельных областях Украины.
В первоначальном виде он предполагал облегченный режим получения паспортов РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей. Теперь упрощенным порядком смогут воспользоваться жители всей Украины.
В основном люди приезжают с юго-востока Украины, это край, где заводы, предприятия, люди очень профессиональные. Они способны работать, они работящие, но они не могут работать. Они бы денег не просили, помощи не просили бы, они бы все сами заработали и работали бы на благо нашей большой страны, но надо упрощать эти процедуры.
Олег Царев интервью
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его словам, пока люди не получат российский паспорт или не оформят РВП – они работать не могут.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
24 июля, 07:48
Не паспорт Украины, а проездной в метро: соцсети о лишении гражданства КорбанаГеннадий Корбан не смог вернуться в Украину. У него прямо на границе отобрали паспорт, в связи с указом Владимира Зеленского о лишении гражданства. Бывший заместитель главы Днепропетровской области, бизнесмен Корбан обратился к президенту разрешить недоразумение.
 
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Заголовок открываемого материала
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19:00Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев
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