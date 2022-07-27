https://ukraina.ru/20220727/1036941093.html

Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев

Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев - 27.07.2022 Украина.ру

Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев

Надо упрощать законодательство в получении гражданства РФ для жителей Украины, потому что люди не могут работать без российского паспорта или РВП в России, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-07-27T19:00

2022-07-27T19:00

2022-07-27T19:00

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украинцы

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Президент России Владимир Путин расширил указ, упрощающий порядок получения гражданства России для лиц, постоянно проживающих в ДНР и ЛНР и отдельных областях Украины.В первоначальном виде он предполагал облегченный режим получения паспортов РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей. Теперь упрощенным порядком смогут воспользоваться жители всей Украины.По его словам, пока люди не получат российский паспорт или не оформят РВП – они работать не могут.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1036817559.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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российский паспорт, россия, украина, новости, украинцы