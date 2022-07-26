https://ukraina.ru/20220726/1036864641.html

"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации

"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации - 26.07.2022 Украина.ру

"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации

Фанаты актрисы Яны Поплавской раскритиковали певца Филиппа Киркорова за лицемерное, с их точки зрения, поведение, сообщает 26 июля издание "Дни.ру"

2022-07-26T10:43

2022-07-26T10:43

2022-07-26T10:43

новости

крым

филипп киркоров

фанаты

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Киркоров в последнее время часто попадает в скандалы, эпатируя публику костюмами и реквизитом – в его перфомансах фигурировало распятие, изображение Богородицы, стразами вышитое на его куртке, и многое другое.Негативную реакцию вызвало его намерение выступить в Крыму перед военнослужащими, принимавшими участие в спецоперации на Украине. Ранее на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.На сообщение о крымских гастролях артиста отреагировала актриса Яна Поплавская, хотя ряд СМИ назвал намерение Киркорова одобрением действий властей.Поклонники актрисы согласились с ней, припомнив Киркорову обнаженных мужчин в подтанцовке, безвкусные, по их мнению, наряды, фальшь в позиции.

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новости, крым, филипп киркоров, фанаты