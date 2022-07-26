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"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации
"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации - 26.07.2022 Украина.ру
"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации
Фанаты актрисы Яны Поплавской раскритиковали певца Филиппа Киркорова за лицемерное, с их точки зрения, поведение, сообщает 26 июля издание "Дни.ру"
2022-07-26T10:43
2022-07-26T10:43
2022-07-26T10:43
новости
крым
филипп киркоров
фанаты
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Киркоров в последнее время часто попадает в скандалы, эпатируя публику костюмами и реквизитом – в его перфомансах фигурировало распятие, изображение Богородицы, стразами вышитое на его куртке, и многое другое.Негативную реакцию вызвало его намерение выступить в Крыму перед военнослужащими, принимавшими участие в спецоперации на Украине. Ранее на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.На сообщение о крымских гастролях артиста отреагировала актриса Яна Поплавская, хотя ряд СМИ назвал намерение Киркорова одобрением действий властей.Поклонники актрисы согласились с ней, припомнив Киркорову обнаженных мужчин в подтанцовке, безвкусные, по их мнению, наряды, фальшь в позиции.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, филипп киркоров, фанаты
"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации
Фанаты актрисы Яны Поплавской раскритиковали певца Филиппа Киркорова за лицемерное, с их точки зрения, поведение, сообщает 26 июля издание "Дни.ру"
Киркоров в последнее время часто попадает в скандалы, эпатируя публику костюмами и реквизитом – в его перфомансах фигурировало распятие, изображение Богородицы, стразами вышитое на его куртке, и многое другое.
Негативную реакцию вызвало его намерение выступить в Крыму перед военнослужащими, принимавшими участие в спецоперации на Украине. Ранее на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.
На сообщение о крымских гастролях артиста отреагировала актриса Яна Поплавская, хотя ряд СМИ назвал намерение Киркорова одобрением действий властей.
"Киркоров едет на гастроли в Крым и зазывает на свои концерты "наших защитников". Ну, сам бы к ним и съездил куда-нибудь в Северодонецк. Спел бы там про зайку. Сегодня, 24 июля, умерла надежда увидеть другой новогодний огонёк и жить при другой культуре", - написала Поплавская.
Поклонники актрисы согласились с ней, припомнив Киркорову обнаженных мужчин в подтанцовке, безвкусные, по их мнению, наряды, фальшь в позиции.