"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации - 26.07.2022 Украина.ру
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"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации
"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации - 26.07.2022 Украина.ру
"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации
Фанаты актрисы Яны Поплавской раскритиковали певца Филиппа Киркорова за лицемерное, с их точки зрения, поведение, сообщает 26 июля издание "Дни.ру"
2022-07-26T10:43
2022-07-26T10:43
новости
крым
филипп киркоров
фанаты
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Киркоров в последнее время часто попадает в скандалы, эпатируя публику костюмами и реквизитом – в его перфомансах фигурировало распятие, изображение Богородицы, стразами вышитое на его куртке, и многое другое.Негативную реакцию вызвало его намерение выступить в Крыму перед военнослужащими, принимавшими участие в спецоперации на Украине. Ранее на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.На сообщение о крымских гастролях артиста отреагировала актриса Яна Поплавская, хотя ряд СМИ назвал намерение Киркорова одобрением действий властей.Поклонники актрисы согласились с ней, припомнив Киркорову обнаженных мужчин в подтанцовке, безвкусные, по их мнению, наряды, фальшь в позиции.
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"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации

10:43 26.07.2022
 
© Филипп Киркоров/ИнстаграмФилипп Киркоров
Филипп Киркоров
© Филипп Киркоров/Инстаграм
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Фанаты актрисы Яны Поплавской раскритиковали певца Филиппа Киркорова за лицемерное, с их точки зрения, поведение, сообщает 26 июля издание "Дни.ру"
Киркоров в последнее время часто попадает в скандалы, эпатируя публику костюмами и реквизитом – в его перфомансах фигурировало распятие, изображение Богородицы, стразами вышитое на его куртке, и многое другое.
Негативную реакцию вызвало его намерение выступить в Крыму перед военнослужащими, принимавшими участие в спецоперации на Украине. Ранее на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.
На сообщение о крымских гастролях артиста отреагировала актриса Яна Поплавская, хотя ряд СМИ назвал намерение Киркорова одобрением действий властей.

"Киркоров едет на гастроли в Крым и зазывает на свои концерты "наших защитников". Ну, сам бы к ним и съездил куда-нибудь в Северодонецк. Спел бы там про зайку. Сегодня, 24 июля, умерла надежда увидеть другой новогодний огонёк и жить при другой культуре", - написала Поплавская.

Поклонники актрисы согласились с ней, припомнив Киркорову обнаженных мужчин в подтанцовке, безвкусные, по их мнению, наряды, фальшь в позиции.
 
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