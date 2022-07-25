Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к России
В Мелитополе молодежь более проукраинская, потому что они никогда не были в России и родились на Украине, а остальная часть населения к РФ лояльны, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что местные жители Мелитополя верят в пропаганду киевского режима, что скоро придет украинская армия и будет освобождать город, а им надо будет бежать и прятаться – это главное настроение граждан.
Молодежь более проукраинская, потому что они на Украине родились, сформировались, они никогда не были в России, у них представление о России как о каком-то варварстве, которое ворвалось в богатую европейскую страну. Они не понимают, ни как работает Россия, ни что это такое. Они ожидают, что их чуть ли не в рабство будут увозить. Это молодежь. А остальные 70-80% населения - в перспективе нам лояльны.
По его словам, у большей части населения Мелитополя нет культурных противоречий с РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.