Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к России

Молодежь более проукраинская, потому что они на Украине родились, сформировались, они никогда не были в России, у них представление о России как о каком-то варварстве, которое ворвалось в богатую европейскую страну. Они не понимают, ни как работает Россия, ни что это такое. Они ожидают, что их чуть ли не в рабство будут увозить. Это молодежь. А остальные 70-80% населения - в перспективе нам лояльны.

Денис Селезнев Социолог, блогер и журналист из Донецка Социолог, блогер и журналист из Донецка