https://ukraina.ru/20220725/1036843553.html

"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года

"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года - 25.07.2022 Украина.ру

"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года

Мелитополь за восемь лет последних лет изменился, город стал лучше, но это не отразилось на благосостоянии местного населения, оно было на среднем уровне, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру

2022-07-25T16:54

2022-07-25T16:54

2022-07-25T16:54

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Он рассказал, что за восемь лет стиль города как был, так и остался, отремонтированы основные дороги, городской парк, школы, садики, больницы, а также построили Ледовый дворец, каток, бассейн.По его словам, город продолжил деградировать от высокоразвитого машиностроительного населённого пункта до аграрного центра по ловле рыбы, продажи черешни и зерна.Отрасль машиностроения осталась небольшой специфической нишей, заключил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036573164.html

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новости, украина, мелитополь, россия