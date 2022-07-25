https://ukraina.ru/20220725/1036843553.html
"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года
"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года - 25.07.2022 Украина.ру
"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года
Мелитополь за восемь лет последних лет изменился, город стал лучше, но это не отразилось на благосостоянии местного населения, оно было на среднем уровне, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
2022-07-25T16:54
2022-07-25T16:54
2022-07-25T16:54
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Он рассказал, что за восемь лет стиль города как был, так и остался, отремонтированы основные дороги, городской парк, школы, садики, больницы, а также построили Ледовый дворец, каток, бассейн.По его словам, город продолжил деградировать от высокоразвитого машиностроительного населённого пункта до аграрного центра по ловле рыбы, продажи черешни и зерна.Отрасль машиностроения осталась небольшой специфической нишей, заключил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036573164.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мелитополь, россия
"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года
Мелитополь за восемь лет последних лет изменился, город стал лучше, но это не отразилось на благосостоянии местного населения, оно было на среднем уровне, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что за восемь лет стиль города как был, так и остался, отремонтированы основные дороги, городской парк, школы, садики, больницы, а также построили Ледовый дворец, каток, бассейн.
То есть, Мелитополю эти восемь лет сравнительно пошли на пользу, что, правда, не особо отражалось на благосостоянии местного населения, оно было на среднем уровне. В целом видно, что работа здесь шла по благоустройству – это первое, что видно. С другой стороны, промышленность как стояла вся разрушенная, поросшая деревьями, обрушилась – в этом плане ничего не изменилось. Деградация техническая.
Денис Селезнев
Социолог, блогер и журналист из Донецка
По его словам, город продолжил деградировать от высокоразвитого машиностроительного населённого пункта до аграрного центра по ловле рыбы, продажи черешни и зерна.
Отрасль машиностроения осталась небольшой специфической нишей, заключил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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