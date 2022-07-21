"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием - 21.07.2022 Украина.ру
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"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием
"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием - 21.07.2022 Украина.ру
"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием
Если от Украины останется несколько западных областей, то Запад все равно будет продолжать ее насыщать вооружением, наемниками и деньгами для того, чтобы заставить Россию потратить максимальное количество ресурсов и ее истощить, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-21T06:45
2022-07-21T06:45
новости
украина
запад
россия
оружие
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Многие эксперты считают, что если российские и республиканские войска возьмут Краматорск, Славянск, Бахмут, Северск и соседние города, то США перестанут поставлять вооружения Украине.По его мнению, Запад рассчитывает на то, что, в совокупности с санкциями, Россия сильно ослабнет и возникнет "уже внутреннее брожение, а в результате может произойти что угодно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036641933.html
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новости, украина, запад, россия, оружие

"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием

06:45 21.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
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Если от Украины останется несколько западных областей, то Запад все равно будет продолжать ее насыщать вооружением, наемниками и деньгами для того, чтобы заставить Россию потратить максимальное количество ресурсов и ее истощить, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Многие эксперты считают, что если российские и республиканские войска возьмут Краматорск, Славянск, Бахмут, Северск и соседние города, то США перестанут поставлять вооружения Украине.
Мне кажется, не стоит на это ориентироваться. Даже если от Украины останется несколько западных областей, все равно их будут продолжать насыщать вооружениями, наемниками, деньгами, именно для того, чтобы заставить Россию потратить максимальное количество ресурсов. Ведь задача стоит, по сути, не победить Россию в военном отношении – это невозможно. Задача состоит как можно больше истощить российские ресурсы.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
Политолог
По его мнению, Запад рассчитывает на то, что, в совокупности с санкциями, Россия сильно ослабнет и возникнет "уже внутреннее брожение, а в результате может произойти что угодно".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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