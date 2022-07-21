https://ukraina.ru/20220721/1036683182.html

"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием

"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием - 21.07.2022 Украина.ру

"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием

Если от Украины останется несколько западных областей, то Запад все равно будет продолжать ее насыщать вооружением, наемниками и деньгами для того, чтобы заставить Россию потратить максимальное количество ресурсов и ее истощить, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-07-21T06:45

2022-07-21T06:45

2022-07-21T06:45

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Многие эксперты считают, что если российские и республиканские войска возьмут Краматорск, Славянск, Бахмут, Северск и соседние города, то США перестанут поставлять вооружения Украине.По его мнению, Запад рассчитывает на то, что, в совокупности с санкциями, Россия сильно ослабнет и возникнет "уже внутреннее брожение, а в результате может произойти что угодно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036641933.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, оружие