"Не победить, а истощить": политолог о том, почему США не перестанут снабжать Киев оружием
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Если от Украины останется несколько западных областей, то Запад все равно будет продолжать ее насыщать вооружением, наемниками и деньгами для того, чтобы заставить Россию потратить максимальное количество ресурсов и ее истощить, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Многие эксперты считают, что если российские и республиканские войска возьмут Краматорск, Славянск, Бахмут, Северск и соседние города, то США перестанут поставлять вооружения Украине.
Мне кажется, не стоит на это ориентироваться. Даже если от Украины останется несколько западных областей, все равно их будут продолжать насыщать вооружениями, наемниками, деньгами, именно для того, чтобы заставить Россию потратить максимальное количество ресурсов. Ведь задача стоит, по сути, не победить Россию в военном отношении – это невозможно. Задача состоит как можно больше истощить российские ресурсы.
По его мнению, Запад рассчитывает на то, что, в совокупности с санкциями, Россия сильно ослабнет и возникнет "уже внутреннее брожение, а в результате может произойти что угодно".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.