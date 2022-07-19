https://ukraina.ru/20220719/1036641933.html

США проигрывают бой за Украину, Bayraktar против РФ:что в мире говорили об Украине 19 июля

США проигрывают бой за Украину, Bayraktar против РФ:что в мире говорили об Украине 19 июля - 19.07.2022 Украина.ру

США проигрывают бой за Украину, Bayraktar против РФ:что в мире говорили об Украине 19 июля

Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T16:23

2022-07-19T16:23

2022-07-19T16:23

эксклюзив

джо байден

сша

украина

bayraktar tb2 (байрактар)

турция

ес

отставка

олаф шольц

эммануэль макрон

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Белый дом сдаёт УкраинуБывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Thinker написал: "Твёрдо вознамерившись довести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву за Украину, а его любимая лошадь – НАТО - на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, – это экономика США и Европы".По его словам, проблема НАТО заключается в том, что экономические последствия антироссийских санкций Байдена грозят Европе экономическим Армагеддоном. Серьёзные трудности испытывает и Германия – ключевой член Североатлантического альянса, крупнейшая экономика Евросоюза."Близко знакомые с канцлером уверяют, что Шольц хочет сдержать конфликт на Украине и добивается прекращения огня в расчёте выиграть время для переговоров и компромиссов. Перевооружать Украину Шольц не намерен – непредсказуемое охвостье украинского государства станет постоянной угрозой Москве. <...> Шольц понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией стремительно рухнет", - рассказал Макгрегор.Американцы и европейцы уже злятся на своих робких и бестолковых лидеров, отмечает полковник"Европейцев всегда беспокоила горячность, с которой Байден бросился противостоять России на Украине. Теперь они осознали, что столкновение с российской военной машиной не только возможно, но и всё более вероятно. Однако президенту Байдену это в голову не приходило. Хотя следовало бы", - заявляет Макгрегор.Впрочем, как поясняет политолог Станислав Бышок, когда Байдена критикуют, то критикуют не с той позиции, что не нужно было влезать, а с той позиции, что надо было как-то иначе помогать Украине – на Западе есть консенсус относительно необходимости поддержки Украины."Другое дело, что эта поддержка может выражаться в разных способах, а также исходя из разной цели "номер один". Судя по выступлениям политиков США и Великобритании, там цель "номер один" – это военное поражение России на поле боя и, соответственно, победа Украины, а уже потом прекращение огня. Там говорят, что хотят прекратить войну, но для этого её надо продолжить, поставлять больше оружия Украине. А в континентальной Европе в большей степени говорят о том, что принципиально важно сначала прекратить огонь на любых условиях, в том числе на компромиссных с Россией, а уже потом думать обо всём остальном. В этом принципиальная разница", - добавил он.Правительствопад в Европе"Кризис на Украине привёл к поспешному введению Западом санкций, и эти санкции наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем России. Это неизбежно создаст политическую напряжённость", - заявил в комментарии РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.Он считает, что население европейских стран, недовольное падением уровня жизни, вызванного необдуманными решениями руководства ЕС, мириться с происходящим не будет и выйдет на массовые акции протестов. По мнению Асселино, больнее остальных последствия антироссийских санкций на себе ощутят жители Германии, сильнее всех зависящей от газа из РФ, поэтому распад правящей коалиции ФРГ вполне возможен. Впрочем, трещина в образе единства, создаваемом Евросоюзом, уже появилась – это решение премьер-министра Италии Марио Драги подать в отставку, отметил французский политик.А дальше по мере усугубления ситуации в ЕС, который и так переживает экономический кризис, многим странам грозит рецессия."Мы наблюдаем конец западного превосходства. <...> Более того, я думаю, что за кулисами промышленники и финансовый мир настаивают на пересмотре санкционного режима", - сказал Асселино.На фоне обострения украинского кризиса рейтинги западных лидеров резко пошли вниз.Деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца, как показало исследование института Insa, недовольны 49% респондентов, с одобрением к нему относятся 38%. И это неудивительно – такой высокой инфляции, как сейчас, не было со времён объединения Германии, то есть с 1990 года. Эксперты сходятся во мнении, что причиной ослабления поддержки главы немецкого правительства стал экономический кризис, усугубившийся после введения санкций против РФ.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и вовсе стал "хромой уткой" - он продолжает управлять королевством в ожидании избрания своего преемника, имя которого должны объявить 5 сентября. Даже после скандала с проведением вечеринок в разгар всеобщего локдауна эпатажному политику удалось сохранить свой пост, а рекордного подорожания бензина и максимальной за 40 лет инфляции пережить не смог.Рейтинг президента США Джо Байдена и вовсе падает на протяжении 4 недель и достиг отметки 36%, свидетельствуют результаты совместного опроса информационного агентства Reuters и компании Ipsos. 71% американцев уверен, что государство движутся по неверному пути, половина населения недовольна затратами на поддержку Украины.Безопасным нельзя назвать и положение президента Франции Эммануэля Макрона: по итогам парламентских выборов его партия потеряла абсолютное большинство, а недавно оппозиция внесла на рассмотрение резолюцию о недоверии правительству, и хотя Национальное собрание её не приняло, это явно тревожный знак.Москва или Киев: Bayraktar сделал свой выборВ эфире телеканала CNN ведущая спросила генерального директора турецкой компании Baykar Makina Халука Байрактара, рассматривал ли он возможность обеспечивать дронами Россию."Мы ничего им не доставляли и не предоставляли, мы этого делать не будем, потому что поддерживаем Украину", - ответил он.Байрактарподчеркнул, что сотрудничество взаимовыгодно для обеих стран: Турция снабжает Украину боевыми беспилотниками, а у неё закупает турбинные двигатели для дронов.Нежелание турецкой компании сотрудничать Россию нисколько не расстроит. Как заявил источник РИА Новости, Baykar имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс и за 1 заход могут атаковать только 1 цель, что также резко снижает их живучесть, поскольку на повторных заходах беспилотники сбиваются с вероятностью 100% - из-за размеров, малой скорости и крайне низкой манёвренности они становятся простой целью для российских ЗРК "Тор-М2", "Панцирь-С" и "Бук-М3". Собеседник агентства сообщал, что к концу мая средства ПВО ВС РФ уничтожили около 90 турецких дронов, не считая уничтоженных в ангарах на земле высокоточными крылатами ракетами.

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https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036430015.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, джо байден, сша, украина, bayraktar tb2 (байрактар), турция, ес, отставка, олаф шольц, эммануэль макрон, борис джонсон