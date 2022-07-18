https://ukraina.ru/20220718/1036562346.html

Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине

Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине - 18.07.2022 Украина.ру

Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине

Идет интенсивная гибридная война XXI века — НАТО против России, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-07-18T18:30

2022-07-18T18:30

2022-07-18T18:30

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны.По его мнению, стратегически Владимир Зеленский выполняет прежде всего приказы, которые ему дают американцы и британцы.Также идет мощнейшая санкционная и экономическая война против России, попытка исключить ее из всех международных организаций, блокировать и изолировать, добавил эксперт.По его словам, этот террористический конфликт на Украине ведут спецслужбы США, Британии, стран НАТО не своими руками, а украинскими, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036440926.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, нато, война