Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
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Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине
Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине
Идет интенсивная гибридная война XXI века — НАТО против России, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-07-18T18:30
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны.По его мнению, стратегически Владимир Зеленский выполняет прежде всего приказы, которые ему дают американцы и британцы.Также идет мощнейшая санкционная и экономическая война против России, попытка исключить ее из всех международных организаций, блокировать и изолировать, добавил эксперт.По его словам, этот террористический конфликт на Украине ведут спецслужбы США, Британии, стран НАТО не своими руками, а украинскими, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036440926.html
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новости, украина, россия, нато, война

Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине

18:30 18.07.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Идет интенсивная гибридная война XXI века — НАТО против России, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны.
Я думаю, если говорить о плане стратегического нападения в рамках гибридной войны, то оно уже состоялась, и идет интенсивная гибридная война, война XXI века — НАТО против России. Эта война включает в себя прокси-войну, которую НАТО ведет войсками Вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины не защищают народ Украины, не защищают Украину, они используют мирных жителей Украины как живой щит.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва
По его мнению, стратегически Владимир Зеленский выполняет прежде всего приказы, которые ему дают американцы и британцы.
Также идет мощнейшая санкционная и экономическая война против России, попытка исключить ее из всех международных организаций, блокировать и изолировать, добавил эксперт.
По его словам, этот террористический конфликт на Украине ведут спецслужбы США, Британии, стран НАТО не своими руками, а украинскими, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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