https://ukraina.ru/20220718/1036515645.html
"Менять не на кого": эксперт о сносе элитного эшелона в Европе
"Никто не хочет отвечать": политолог о смене власти в Европе
"Менять не на кого": эксперт о сносе элитного эшелона в Европе
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что, на его взгляд, происходит в европейских эшелонах власти. Элиты меняются, но заменить действующих лиц, по сути, не на кого, заявил эксперт в интервью Украина.ру
2022-07-18T08:00
2022-07-18T08:00
2022-07-18T08:00
новости
украина
дмитрий дробницкий
политолог
европа
элита
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Он отметил, что ситуация действительно выглядит так, что происходит снос элитного эшелона, причем явно заточенного на Вашингтон. Но кто вместо них? Никого нет, констатирует Дробницкий, потому что лидеры европейских стран сами зачистили национально ориентированную оппозицию.Борис Джонсон уходит с поста, Марио Драги объявил, что тоже хочет освободить кресло, Олафу Шольцу выдвигают претензии, что не справился с энергетическим кризисом и замешан в скандале с наркотиками. В Болгарии ушло правительство в отставку. Европейцев ожидают серьезные трудности, считает эксперт.Проблема в том, что никто не хочет отвечать за принятые решения. Политическая элита "воспитана" так, что не чувствует ответственности и не может отвечать по счетам, заключил политолог.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220716/1036493564.html
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новости, украина, дмитрий дробницкий, политолог, европа, элита
"Менять не на кого": эксперт о сносе элитного эшелона в Европе
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что, на его взгляд, происходит в европейских эшелонах власти. Элиты меняются, но заменить действующих лиц, по сути, не на кого, заявил эксперт в интервью Украина.ру
Он отметил, что ситуация действительно выглядит так, что происходит снос элитного эшелона, причем явно заточенного на Вашингтон.
Но кто вместо них? Никого нет, констатирует Дробницкий, потому что лидеры европейских стран сами зачистили национально ориентированную оппозицию.
Континентальная Европа, они все бегут. Известно, что Столтенберг пытался уйти еще раньше, не отпустили, оставили на год еще. Он мог бы сидеть в нацбанке своем и спокойно получать большие деньги и ни за что не отвечать. Ему сказали "нет, сиди и отвечай".
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
Борис Джонсон уходит с поста, Марио Драги объявил, что тоже хочет освободить кресло, Олафу Шольцу выдвигают претензии, что не справился с энергетическим кризисом и замешан в скандале с наркотиками. В Болгарии ушло правительство в отставку. Европейцев ожидают серьезные трудности, считает эксперт.
Проблема в том, что никто не хочет отвечать за принятые решения. Политическая элита "воспитана" так, что не чувствует ответственности и не может отвечать по счетам, заключил политолог.
Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте
на сайте Украина.ру.