Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов
Современный мир требует современных решений
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке
Происходящее сейчас на Украине - один из первых военных конфликтов, в котором настолько широко используются беспилотники. Какое именно вооружение этого типа будет поставлено Киеву в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Украина же приняла целую программу "Армия дронов", в соответствии с этой программой они будут приобретать 200 дронов типа "Байрактар" или аналогичных, и 1 тыс. квадрокоптеров, которые будут использоваться в звене "рота-взвод". И потом, соответственно, будут опять же собирать деньги для ремонта этих дронов и коптеров и применять дальше, либо заменять.
При этом вооруженные силы России, пояснил он, применяют беспилотники "Орлан-10". Они работают на разведывательную и разведывательно-ударную задачи. Вооружение второго типа может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности.