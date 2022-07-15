https://ukraina.ru/20220715/1036417685.html

Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов

Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов - 15.07.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов

Происходящее сейчас на Украине - один из первых военных конфликтов, в котором настолько широко используются беспилотники. Какое именно вооружение этого типа будет поставлено Киеву в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-07-15T05:30

2022-07-15T05:30

2022-07-15T05:30

новости

юрий кнутов

конфликт

беспилотник

украина

дроны

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При этом вооруженные силы России, пояснил он, применяют беспилотники "Орлан-10". Они работают на разведывательную и разведывательно-ударную задачи. Вооружение второго типа может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности.

https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, конфликт, беспилотник, украина, дроны