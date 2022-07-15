Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов - 15.07.2022 Украина.ру
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Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов
Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов - 15.07.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов
Происходящее сейчас на Украине - один из первых военных конфликтов, в котором настолько широко используются беспилотники. Какое именно вооружение этого типа будет поставлено Киеву в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-15T05:30
2022-07-15T05:30
новости
юрий кнутов
конфликт
беспилотник
украина
дроны
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При этом вооруженные силы России, пояснил он, применяют беспилотники "Орлан-10". Они работают на разведывательную и разведывательно-ударную задачи. Вооружение второго типа может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности.
https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, юрий кнутов, конфликт, беспилотник, украина, дроны
Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов

Современный мир требует современных решений

05:30 15.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке
Эвакуация гражданских лиц с завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Максим Захаров
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Происходящее сейчас на Украине - один из первых военных конфликтов, в котором настолько широко используются беспилотники. Какое именно вооружение этого типа будет поставлено Киеву в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Украина же приняла целую программу "Армия дронов", в соответствии с этой программой они будут приобретать 200 дронов типа "Байрактар" или аналогичных, и 1 тыс. квадрокоптеров, которые будут использоваться в звене "рота-взвод". И потом, соответственно, будут опять же собирать деньги для ремонта этих дронов и коптеров и применять дальше, либо заменять.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
При этом вооруженные силы России, пояснил он, применяют беспилотники "Орлан-10". Они работают на разведывательную и разведывательно-ударную задачи. Вооружение второго типа может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 12:15Чем воюют на Украине
Кнутов об иранских, российских и украинских беспилотниках и новой тактике СВО
 
НовостиЮрий КнутовконфликтбеспилотникУкраинадроны
 
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