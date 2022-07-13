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«Уже не сложилась»: Ищенко рассказал, почему России нужно забыть про термин «спецоперация»

«Уже не сложилась»: Ищенко рассказал, почему России нужно забыть про термин «спецоперация» - 13.07.2022 Украина.ру

«Уже не сложилась»: Ищенко рассказал, почему России нужно забыть про термин «спецоперация»

Термин спецоперации не сложился на Украине, потому что киевская власть не сменилась благодаря украинскому народу, не произошла денацификация и демилитаризация страны новой и адекватной властью, написал политолог Ростислав Ищенко в своей статье в издании Украина.ру

2022-07-13T06:15

2022-07-13T06:15

2022-07-13T12:14

новости

украина

спецоперация

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«Не сменится украинская власть усилиями украинского народа, не будет проведена денацификация и демилитаризация Украины новой, адекватной властью. Таковой просто не будет, если эта территория не будет полностью оккупирована и принудительно денацифицирована. Мы можем в этом убедиться на примере уже занятых областей, в которых люди вспоминают свою русскость только после того, как приходят российские войска. Там же, куда войска пока не дошли буйным цветом цветёт бандеровщина», — сказал Ищенко.По завершении спецоперации на Украине, Москва начнет следующую операцию в войне с Западом, заключил эксперт.Полный текст можно прочитать здесь.

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новости, украина