«Уже не сложилась»: Ищенко рассказал, почему России нужно забыть про термин «спецоперация» - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru
«Уже не сложилась»: Ищенко рассказал, почему России нужно забыть про термин «спецоперация»
«Уже не сложилась»: Ищенко рассказал, почему России нужно забыть про термин «спецоперация» - 13.07.2022 Украина.ру
«Уже не сложилась»: Ищенко рассказал, почему России нужно забыть про термин «спецоперация»
Термин спецоперации не сложился на Украине, потому что киевская власть не сменилась благодаря украинскому народу, не произошла денацификация и демилитаризация страны новой и адекватной властью, написал политолог Ростислав Ищенко в своей статье в издании Украина.ру
2022-07-13T06:15
2022-07-13T12:14
новости
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/56/1034065633_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_4582127c89150d36ee4ed65e697a7551.jpg.webp
«Не сменится украинская власть усилиями украинского народа, не будет проведена денацификация и демилитаризация Украины новой, адекватной властью. Таковой просто не будет, если эта территория не будет полностью оккупирована и принудительно денацифицирована. Мы можем в этом убедиться на примере уже занятых областей, в которых люди вспоминают свою русскость только после того, как приходят российские войска. Там же, куда войска пока не дошли буйным цветом цветёт бандеровщина», — сказал Ищенко.По завершении спецоперации на Украине, Москва начнет следующую операцию в войне с Западом, заключил эксперт.Полный текст можно прочитать здесь.
/exclusive/20220711/1034326079.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/56/1034065633_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd1e191110791f12a1c082d7bbc2cf93.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина

«Уже не сложилась»: Ищенко рассказал, почему России нужно забыть про термин «спецоперация»

06:15 13.07.2022 (обновлено: 12:14 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВывод подразделений ДНР из Мариуполя
Вывод подразделений ДНР из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
Термин спецоперации не сложился на Украине, потому что киевская власть не сменилась благодаря украинскому народу, не произошла денацификация и демилитаризация страны новой и адекватной властью, написал политолог Ростислав Ищенко в своей статье в издании Украина.ру
«Не сменится украинская власть усилиями украинского народа, не будет проведена денацификация и демилитаризация Украины новой, адекватной властью. Таковой просто не будет, если эта территория не будет полностью оккупирована и принудительно денацифицирована. Мы можем в этом убедиться на примере уже занятых областей, в которых люди вспоминают свою русскость только после того, как приходят российские войска. Там же, куда войска пока не дошли буйным цветом цветёт бандеровщина», — сказал Ищенко.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 07:53
Информационная мировая война против России и ее терминологияРоссия устояла под финансово-экономическим ударом Запада. Как мы и предупреждали много лет назад, в результате развязанной Западом экономической войны нам, конечно, стало хуже, но самому Западу совсем плохо. Россия понемногу выигрывает военную кампанию на Украине. И очевидно выиграет её
По завершении спецоперации на Украине, Москва начнет следующую операцию в войне с Западом, заключил эксперт.
Полный текст можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:31Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников
13:26Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии
13:20Литовского дипломата вызвали в МИД России из-за блокады Калининграда
13:14"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной
13:12Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло
10:59Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран
10:58"Думают, что меня скинули с байрактара": почему добровольца не берут на фронт
10:46Полковник Геннадий Алехин: Россия готовит наступление на Харьков, от которого ВСУ не спасут немецкие пушки
10:45«Металлолом либо трофейный предмет для изучения»: Леонков о перспективах западного оружия на Украине
10:30Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома
10:30«Эффективный ход»: Леонков о том, что Россия может противопоставить разведданным американских спутников
10:15«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный
10:11Подоляк прикинулся Хемингуэем и написал рассказ с угрозой российским военным
10:10Мухин: доказательство внешнего управления ЕС открыто написано в Википедии
10:10Василий Колташов: Рубль нужно превратить в высокостатусную валюту
10:03Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану
10:00«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ
09:56«Чтобы ярко пылало!» Гончаренко стал продавать глумливые футболки про Белгород
09:50Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом»
09:45«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов
Лента новостейМолния