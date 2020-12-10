Политолог Ростислав Ищенко 10 декабря в своём влоге на YouTube-канале издания Украина.ру рассказал о политике России по отношению к Украине

«Перестали бояться»: Абзалов объяснил, как изменилась политика России за 10 лет © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру заявлял, что России следует изменить свой пропагандистский стандарт, так как для многих умеренных украинцев он выглядит антиукраинским и отталкивающим. Он утверждал, что российский пропагандистский стандарт описывает феномен Украинской повстанческой армии (Организация запрещена в РФ) слишком однозначно.

По мнению политолога, России нужно сделать контекст в своем медиапространстве в отношении Украины более умеренным.