Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру заявлял, что России следует изменить свой пропагандистский стандарт, так как для многих умеренных украинцев он выглядит антиукраинским и отталкивающим. Он утверждал, что российский пропагандистский стандарт описывает феномен Украинской повстанческой армии (Организация запрещена в РФ) слишком однозначно.
По мнению политолога, России нужно сделать контекст в своем медиапространстве в отношении Украины более умеренным.