Ищенко VLOG: закроют ли россиян повторно на карантин?08.10.2020, 21:13YoutubeВаш браузер не поддерживает данный формат видео.ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterWhatsappViberTelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить кодПолитолог Ростислав Ищенко рассказал, как повторный карантин может отразиться на жизни россиянКроме того, эксперт объяснил, при каких обстоятельсвах в РФ будут введены жесткие ограничения в связи с COVID-19. Украина.ру на YoutubeВыборы 2020: болезнь Трампа и его рейтинг, влияние олигархов на выбор американцевНовости партнеров