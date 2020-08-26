Политолог Ростислав Ищенко оценил инициативу президента Украины Владимира Зеленского создать переговорную площадку по Крыму

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По его словам, для него вопрос Крыма является таким же приоритетом, как и ситуация в Донбассе.

Весной 2014 года Крым вошел в состав России. Обсуждение вопроса возврата Крыма в состав Украины после принятия поправок в Конституцию находится вне закона, вопрос о принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он подчеркнул, что вопросы нормализации отношений РФ и Украины по гуманитарной линии, например, обеспечения Крыма водой, можно решать по действующим дипломатическим каналам.

В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.

Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.