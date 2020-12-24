Что ждёт Харьков после смерти Геннадия Кернеса, который был главой города с 2010 года, в новом выпуске видеоблога на YouTube-канале издания Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

По словам политолога, Кернесу удавалось учитывать интересы представителей разных сфер влияния, при этом вкладывая деньги в развитие города.

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк Геннадий Кернес, который болел COVID-19, скончался. С болезнью он сражался четыре месяца.

За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ.

В настоящий момент функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов.

В среду Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. Тысячи человек пришли попрощаться с мэром города, церемонию прощания в фойе оперного театра продлили на полчаса.