По словам политолога, Кернесу удавалось учитывать интересы представителей разных сфер влияния, при этом вкладывая деньги в развитие города.
Ранее, 17 декабря, стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который болел COVID-19, скончался. С болезнью он сражался четыре месяца.
За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ.
В настоящий момент функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов.
В среду Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. Тысячи человек пришли попрощаться с мэром города, церемонию прощания в фойе оперного театра продлили на полчаса.