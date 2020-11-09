Не думал я, что доживу до того времени, когда русофобствующие эстонские консерваторы, ни на йоту не изменившие своих убеждений, будут утверждать, что выборы в США сфальсифицированы настолько явно, что «нет даже вопроса»

Что в отношении США «нет смысла говорить ни о какой демократии и правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово фальсифицировать». Ну и в качестве вишенки на тортик: «… для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы».

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Март Хельме и Мартин Хельме. Лидеры входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии. Министры внутренних дел и финансов соответственно. Правда, Март Хельме уже подал в отставку с поста министра внутренних дел, но подчеркнул, что делает это только ради того, чтобы мог состояться согласованный правящей коалицией референдум об определении брака. Консерваторы справедливо рассчитывают, что эстонцы проголосуют за определение брака как союза между мужчиной и женщиной, что сократит возможность пропаганды в этом государстве «общечеловеческих европейских ценностей» и идеалов толерантности, приверженцем которых, кстати, являются Байден и поддерживающие его лево-либеральные глобалисты.

Обращаю внимание, что семейство Хельме отнюдь не являются друзьями России. Март Хельме в 1995 году был назначен послом Эстонии в Москве одним из самых русофобских президентов Прибалтики Леннартом Мери. Затем работал заместителем канцлера МИД Эстонии. Как публицист известен статьями антироссийской направленности, в 2007 году был активным сторонником сноса Бронзового солдата в Таллине. В общем, патентованный эстонский националист, причём достаточно радикальный.

И вдруг такие определения. Причём, когда президент Эстонии и её министр иностранных дел осудили высказывания семейства Хельме, обвинив их в нанесении ущерба интересам страны и национальной безопасности, Март Хельме отметил, что не сказал ничего такого, о чём бы не писала американская пресса. Ещё раз подчеркну, что в отставку он ушёл исключительно для того, чтобы был проведён референдум, результат которого должен отдалить Эстонию от байденовских лево-либеральных глобалистов. Младший же Хельме пока и вовсе на планирует подавать в отставку с поста министра финансов.

Глава МИД Эстонии уволился после скандального заявления о выборах в США © commons.wikimedia.org, Ave Maria Mõistlik

Да, раньше по сугубо финансово-экономическим вопросам США подвергались критике и со стороны Германии, и со стороны Франции. Более того, Париж и Берлин уже пару лет назад констатировали, что Вашингтон больше не является экономическим партнёром и военно-политическим союзником Европы и что ЕС надо искать новую точку опоры. Но дальше этой констатации они не пошли. Никто не позволил себе публично поставить под сомнение эффективность американской системы.

И тут какая-то Эстония. Причём заявление сделано такими политиками, которых «убрать из эфира» будет крайне сложно. Их партия скрепляет правящую коалицию. Если она коалицию покинет, то должны будут состояться досрочные парламентские выборы, на которых не факт, что лево-либеральные политики, ориентированные на союз с западными глобалистами, смогут собрать достаточно голосов для формирования правящей коалиции. То есть выходки семейства Хельме придётся терпеть и дальше.

«Как Ленин учил»: Рудяков рассказал, как демократы в США сфальсифицировали выборы © РИА Новости, Нина Зотина

Пока стороны ведут позиционную войну, постепенно раскачивая улицу, но не активизируя протесты. Тот, кто в данной ситуации первый попытается применить давление улицы, не будучи официально признанным избранным президентом США, рискует настроить против себя федеральных служащих (центральную бюрократию и силовиков). В условиях раскола страны пополам от позиции федеральной бюрократии зависит многое, она может перетянуть чашу весов на ту или иную сторону. Федералам же важно, чтобы закон хотя бы формально был соблюдён. На доверии населения к власти, к закону основано их (федералов) благополучие, их политическое влияние.

Но пока политические силы в США выплясывают сложные фигуры своего «Марлезонского балета», их союзники постепенно понимают, что противоречия между борющимися группами американской элиты зашли слишком далеко, а спровоцированный ими раскол страны слишком глубок, чтобы его можно было преодолеть, решив спор о президентстве в пользу Трампа или Байдена, республиканцев или демократов, правых консерваторов или левых либералов, традиционалистов или глобалистов.

Кто бы ни победил в результате текущего противостояния, США останутся расколотой страной. Президент же их будет испытывать недостаток легитимности. Как минимум полстраны будут считать его незаконным. Вопрос только в том, какая половина Америки (байденовская или трамповская) будет чувствовать себя униженной и оскорблённой. Но это вопрос не принципиальный.

Сообщения о фальсификациях ослабят авторитет Байдена как президента - экс-сенатор © REUTERS, Kevin Lamarque

Как ни странно, эстонцы, имеющие репутацию тугодумов, поняли всё это значительно раньше своих коллег по ЕС. Ось глобального противостояния смещается с линии Россия/США или США/Китай на линию левые либералы против правых консерваторов. Этот разлом проходит не между странами, а внутри стран. Эстонские либералы будут поддерживать Байдена, а эстонские консерваторы Трампа. С учётом того, что французские, итальянские, немецкие, австрийские и даже венгерские традиционалисты давно протоптали дорожку в Москву, твёрдо стоящую на защите традиционных ценностей. Не исключено, что через некоторое время и восточноевропейские правые окончательно порвут со своими лево-либеральным глобалистами и мы увидим в соседних странах совершенно неожиданные коалиции, настоящую живую политику, а не унылый марш к обрыву под барабан американского посла.

Кто бы ни победил в войне Трампа и Байдена, Америка уже не будет прежней и прежнего влияния у неё уже не будет. Да и война эта выборами не завершится. Самое интересное только начинается.