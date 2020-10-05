Русская и украинская темы возвращаются в американскую предвыборную кампанию. И не уйдут из нее даже после ноября – скорее станут важными элементами поствыборной кампании

Российская Федерация снова «вмешалась» в американские выборы. И на этот раз не ограничилась простой дискредитацией американских ценностей через хакерские атаки.

Сотрудница Белого дома и по совместительству агент российской Службы Внешней Разведки Хоуп Хикс (а ее связи с СВР были однозначно доказаны американской прессой по методике «Хайли Лайкли») заразила коронавирусом Дональда Трампа.

Другого «русского агента», которым Москва готова была пожертвовать для того чтобы заразить «короной» последнюю надежду Америки — блуждающего на грани деменции кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Абсурд? С точки зрения нормальных людей — однозначно. Однако учитывая общий накал антироссийской идиотии на Западе (крайним — но, к сожалению, не последним проявлением которого является тезис «Путин отравил Навального «Новичком») версия о причастности России к заражению Дональда Трампа и его жены Меланьи коронавирусом может возникнуть в воспаленных умах американских журналистов.

Ну а что им еще делать? Редакция и партия (родная, Демократическая) ставят перед борзописцами задачу по дискредитации действующего президента США Дональда Трампа. Им во что бы то ни стало нужно сделать так, чтобы Дональд Трамп не выиграл перевыборы — и тот факт, что Джозеф Байден пока выглядит фаворитом (опережает нынешнего хозяина Белого дома на 7 процентных пунктов) никого не обольщает.

Все видели опросы и понимают, что значительная часть американцев банально боится (или стесняется) признать, за кого проголосует на участках. Поэтому борзописцы должны постоянно подбрасывать дрова в пламя информационного джихада. Постоянно публиковать различный компромат на Дональда Трампа, дискредитировать президента перед избирателями, убеждать их не голосовать за него.

Сделать это непросто — ведь традиционные методы дискредитации против Трампа не работают. Женщины, хамское поведение, скандалы, расовые моменты — все это не липнет к тефлоновому Трампу, поскольку является частью его публичного имиджа.

Даже недавнее «сенсационное» расследование The New York Times, обвинившее Трампа в уклонении от уплаты налогов лишь доказало тот факт, что президент был просто хорошим бизнесменом.

Демократам и их писакам нужно нанести удар в самое сердце имиджа Дональда Трампа — по его образу «американского патриота». И не аналогиями о маленьком подоходном налоге президента из серии «Учителя платят в среднем 7239 долларов в год, пожарные — 5283, медсестры — 10216 долларов. А Трамп — 750», которые сам Дональд Фредович может оспорить упоминаниями о многомиллионых вложениях в бюджет (что он и сделал на дебатах с Байденом, после чего тема замялась), а обвинениями в предательстве национальных интересов. В том, что Трамп на самом деле слабый лидер. «Конкретно с Вышинским». Выборы в США: украинские грабли ждут американцев

То есть обвинениями, которые подорвут его образ «сильного автократа, способного наводить закон и порядок как внутри США, так и вовне». Именно поэтому, в частности, Байден и назвал Трампа на дебатах «щенком Путина».

Проблема в том, что президент, похоже, нашел ответ на эти нападки. Сразу же после обвинения со стороны Байдена Трамп попросил у Байдена рассказать о сыне, который «брал 3,5 миллионов долларов у жены мэра Москвы» (Елены Батуриной). Ну и просветить окружающих о том, какие услуги Хантера Байдена оплачивались в действовавшей на Украине компании «Бурисма».

В Киеве, естественно, сразу напряглись. Возможно, кто-то из украинского руководства посчитал, что тема «Бурисмы» и увольнения Джозефом Байденом генпрокурора Украины Виктора Шокина (посмевшего подумать о расследовании относительно деятельности «Бурисмы») закрыта.

Оказалось, что это не так. Более того, не исключено, что в ближайшее время американцы увидят полномасштабное и скандальное расследование на эту тему — с данными, выкладками, цифрами. Так называемый «октябрьский сюрприз» — выход аккурат под голосование (которое, напомним, состоится 3 ноября) скандального материала против одного из кандидатов.

Команда Трампа тоже понимает, что бить нужно по самому сердцу имиджа оппонента — а у Байдена это образ респектабельного политика. И если фразы Трампа из серии «твой сын — кокаинщик» не разрушают респектабельный образ папы, то доказательство того, что папа ради сына-кокаинщика воспользовался служебными полномочиями и уволил генпрокурора Украины, станет весьма серьезным ударом по имиджу кандидата в президенты.

Но даже если Байден в итоге победит, то Киеву вряд ли стоит открывать шампанское и радоваться возвращению в Белый дом их любимого куратора. Не потому, что их куратор находится в столь плохой форме, что управлять Штатами он, вероятно, будет не из Овального кабинета, а из овальной палаты.

Особенность нынешних выборов в том, что они не ставят точку в политической борьбе — скорее наоборот, внутриполитическая ситуация в США резко ужесточится. И тема «президента, который ради сына нарушил закон» обязательно будет использована республиканцами в их атаках на демократический Белый дом.