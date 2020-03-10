Несмотря на заверения Зеленского, утверждавшего, что со сменой правительства внутренняя и внешняя политика Украины не изменятся, что-то всё равно должно было измениться

Понятно, что нельзя было ждать изменений стратегии. Олигархическая республика давно выбрала приоритетные направления своей внешней и внутренней политики и не может их поменять, поскольку это будет противоречить интересам олигархов — хозяев Украины. Однако эти приоритетные направления можно по-разному реализовывать. То есть, возможны тактические изменения. И эти изменения отнюдь немаловажны, ибо от них зависит, в чей конкретный олигархический карман отправятся выкачиваемые из Украины десятки миллиардов долларов. Ростислав Ищенко. Биографическая справка © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Нельзя сказать, что украинский олигархат не тяготился своей зависимостью от Запада. Очень даже тяготился. Ведь это именно Запад не позволил Игорю Коломойскому произвести в марте 2015 года очередной государственный переворот и уже тогда вырвать власть из рук Порошенко. За четыре следующих года Игорь Валерьевич немало потерял и ещё больше не приобрёл. И виновен в этом Запад.

А бедный Ринат Леонидович? Только купит он какого-нибудь Ющенко или Януковича, только обустроит свой бизнес с новым президентом, а тут то перевыборы, то переворот, и надо начинать всё сначала. Между прочим, уже пятый раз. А какие активы Ринат Ахметов потерял в Донбассе! В Крыму поменьше, но тоже жалко. А виноват во всём Запад. Приспичило им устраивать на Украине гражданскую войну, чтобы досадить России. В результате Россия в плюсах, а у Ахметова убытки.

В общем, два хозяина Украины, наиболее пострадавшие от прямого управления Запада, решили — хватит! Довольно делиться с импортными акулами, претендующими не просто на кусок пирога и даже не на самый жирный, а на последний кусок. Самим не хватает.

Момент показался подходящим. В США борьба глобалистов с Трампом грозит базовым основам американской государственности. Им сейчас не до бунта в колонии. Тем более что бунт, он такой — правильный бунт. Из колониальной администрации вычищают врагов действующего президента США, подтверждая притом вассальную верность самой Америке. В общем, Коломойский и Ахметов говорят Западу: мы защитим ваши интересы на Украине лучше, чем Сорос. Но за это мы поделим между собой то, что пытались присвоить Сорос и его друзья из Демократической партии. Погребинский: У Зеленского есть план, как переложить ответственность за Минск-2 на РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не то, чтобы такая ситуация совсем уж устраивала Трампа, но в предвыборный год у него нет ни сил, ни желания воевать за Украину одновременно со своими демократами и с бандой Ахметова-Коломойского. Для него враги и те, и другие. Пока они выясняют между собой отношения, Трампу легче, а значит можно сосредоточиться на главной теме — выборах.

И тут Коломойский с Ахметовым попали в очень неприятную историю. Дело в том, что механизм ограбления Украины построен на её перманентном кредитовании. МВФ выделяет очередной транш кредита, Украина добавляет к нему ещё процентов 50-100 из своих денег и возвращает Фонду, в счёт платежей по более ранним кредитам. Для финансирования потребностей украинских олигархов и имитации существования украинского государства, Украина занимает на свободном финансовом рынке (под драконовские условия, но кого это волнует). Именно эти деньги, в основном и перекачиваются в карманы олигархов из бюджета, поскольку наполнение последнего за счёт налогов и сборов давно уже невозможно, так как соответствующие деньги разворовываются в рамках соответствующих ведомств (налоговая, таможенная служба и т.д.) раньше, чем они достигают «закромов родины».

Но фокус в том, что глобалисты (чьи интересы отражают Сорос и американские демократы) до сих пор пользуются определяющим влиянием в мире международных финансов. В результате, после отставки правительства Гончарука, МВФ уже высказал сомнение в том, что Украина сумеет в обозримом будущем получить очередной транш. Хуже того, уважаемые международные финансовые институты выступили с рекомендацией иностранным инвесторам отказаться от вложений в украинские бумаги (облигации государственного займа), как в ненадёжный инструмент. Рубеж Зеленского. Зачем президенту Украины нужны опричники © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Это значит, что международный империализм решил задушить молодую коломойско-ахметовскую республику костлявой рукой финансового голода. Без внешних заимствований на 10-15 миллиардов долларов в год Украина просто не в состоянии выживать. В этом году планировали получить больше, поскольку только из МВФ Украина собиралась вынуть 5,5 миллиарда (обычно получалось 2-3), а поговаривали в правительстве Гончарука и о семи миллиардах от МВФ. Вместе с заимствованиями на свободном финансовом рынке это должно было дать Украине около 20 миллиардов долларов за год. Теперь же вполне реально, что если не все, то большая часть из этих 20 миллиардов будет заблокирована (МВФ не даст, а частные инвесторы не вложатся в пирамиду государственных долговых обязательств), а то, что удастся привлечь будет выдано под дичайшие проценты и на очень короткий срок.

Что делать двум революционным олигархам, только что вступившим в борьбу за право самостоятельно доить свою корову и тут-то и выяснивших, что животинка яловая? Принадлежащее Ахметову-Коломойскому украинское государство тут же применило любимый метод Игоря Валерьевича, которым, впрочем, и Ринат Леонидович никогда не брезгал. Если у них случались какие-то проблемы с украинским государством или с братьями-олигархами, они тут же начинали объяснять, что из-за повышенной тревожности, вызванной этими проблемами, они не могут эффективно управлять своими системообразующими активами. Мол, если их и дальше будут обижать, то массовая безработица, социальная нестабильность и развал финансовой системы — самое малое, что грозит обожаемому государству. Украинская власть в таких случаях всегда отступала. Но один раз, когда национализировать «Приватбанк» требовал МВФ, на стенания Коломойского никто не обратил внимания, катастрофа не произошла, а банк, несмотря на все старания, Игорю Валерьевичу до сих пор не вернули. Мураев: Причина наших бед в неправильном векторе развития и внешнем управлении © Facebook, Евгений Мураев

Тем не менее, Коломойский-Ахметов решили пойти по пути шантажа МВФ и Запада в целом. Украинские политики и эксперты вдруг хором заговорили, что если МВФ не даст Украине денег прямо сейчас, то в мае Киев объявит дефолт. Это те же самые люди, которые ещё недавно утверждали, что у Украины столько денег в золото-валютных резервах, что она спокойно проживёт год вообще без внешних заимствований. Ещё они любили рассказывать, как много валюты на родину переводят гастарбайтеры, по какой-то неведомой логике считая, что деньги гастарбайтеров могут заменить государству и налоги, и внешние займы. В общем, если эти люди вдруг увидели дефолт, которого в упор не видели ещё пару месяцев назад, значит, так было надо.

То есть, Коломойский-Ахметов пытаются играть с Западом на равных. Они говорят, что Украина сохраняет полную политическую лояльность Западу, но если Киеву не дадут денег, он объявит дефолт. Это, конечно, будет очень плохо для Украины, но и для Запада будет совсем не радостно, поскольку, во-первых, подорвёт его престиж — довести до дефолта наиболее опекаемый проект надо уметь (тем более на фоне провалов Запада в тех же Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане). Во-вторых, лишит Запад возможности дальше грабить Украину. Банкрот и есть банкрот, что с него возьмёшь.

Кстати, эта же практика шантажа уже задействована Коломойским на российском направлении. С самого парижского саммита "нормандского формата" Зеленский рассказывал, что намерен изменить Минские соглашения таким образом, чтобы уже к концу лета получить контроль над границей и осенью (в октябре) провести местные выборы по украинским законам по всей территории страны, включая Донбасс. При этом он подчёркивал, что если его предложения не будут приняты, Украина выйдет из Минских соглашений. 7 марта он повторил эти тезисы в интервью газете «Гардиан», напрямую адресуя их Путину (почему в России их и назвали ультиматумом Зеленского). По сравнению с предыдущими высказываниями на эту тему, Зеленский только немного сдвинул сроки. Теперь он заявил, что даёт Путину год на выполнение его требований, а отсчёт этого года ведёт с Парижского саммита, прошедшего в декабре 2019 года.

Как видим, и на российском, и на западном направлении ситуация абсолютно одинакова. Украинская олигархическая дипломатия напоминает угрозы маленького ребёнка родителям, заставляющим его есть нелюбимую кашу. «Вот умру, тогда вы наплачетесь, а поздно будет!» Каждый раз, когда из Киева доносятся угрозы: «Если нам не уступят, то мы!..» — хочется спросить: «Что вы? Самоубьётесь, чтобы нам было стыдно?» Марков: После хамского интервью Зеленского вероятно, больше никаких саммитов не будет © РИА Новости, Нина Зотина

Ну выйдет Украина из Минских соглашений? Так они и так не действуют, а России даже удобнее будет общаться с европейскими партнёрами, можно будет постоянно указывать на то, что Киев сам отказался выполнять «безальтернативный Минск», плюнув при этом на мнение не только России, но и наших уважаемых партнёров. Мелочь, а приятно, Париж с Берлином уже и так не знают, как отделаться от опеки над этим полусумасшедшим чудовищем, пусть им Киев ещё одну проблему подкинет.

Но фокусы с Минском — чепуха, по сравнению с попыткой шантажировать МВФ. Представьте себе, что должны ощущать уважаемые международные финансисты, у которых от предков пиратов прошло уже по десять поколений достойных банкиров, когда два каких-то шпанёнка (один донецкий, другой днепропетровский), которые сто долларов-то впервые увидели уже в довольно зрелом возрасте, пытаются диктовать свои условия всей мировой финансовой системе, которую предки нынешней глобалистской элиты любовно выстраивали столетиями. Это примерно, как вчера призванный в армию салага пытается научить ходить строем генералитет Генштаба.

Такие фокусы мировая финансовая элита не прощает. Даже, если у вас за спиной стоят Россия и Китай, готовые оказать вам всяческую поддержку, и то вам попытаются сплести лапти в виде государственного переворота или «случайного» покушения «психа-одиночки». Если же у вас за душой нет ничего, кроме Украины, которая к тому же вам не принадлежит (хоть вы её ошибочно считаете своей), то ответ может быть очень быстрым и очень жестоким. Показательная расправа нужна для того, чтобы другим не повадно было так шутить с МВФ.

Дело в том, что когда Коломойский утверждал на заре зеленского президентства, что в дефолте ничего страшного нет, он формально был прав. Да, государству отказывают в новых кредитах, но и по старым долгам оно не платит. Могут арестовать зарубежное имущество, но сколько там у Украины этого имущества. В конечном итоге должны начаться переговоры о реструктуризации долгов. Если их грамотно провести, то значительную часть просто спишут, а под выплату следующих вновь начнут давать кредиты.

Но такой вариант совершенно не устраивает МВФ и мировую финансовую глобалистскую элиту. Украина не относится к числу тех государств, которые они планируют доить вечно и которые поэтому могут позволить себе и три и четыре дефолта за пару десятилетий. В отношении Украины стоит задача выдоить её досуха и выбросить. Пусть Россия, Польша, Венгрия и другие соседи решают, что делать с этой территорией одичания после того, как её покинет «цивилизованный Запад». Но пока из Украины ещё можно выжимать десятки миллиардов никто не позволит каким-то местным парвеню наложить руку на эти миллиарды, уже разделённые по справедливости между достойными людьми.

Защищая свои финансовые интересы, в мерах воздействия Запад не стесняется. Если Киев попытается объявить дефолт, то под ударом окажется не жалкая государственная собственность за рубежом, но активы, недвижимость, счета и прочие мелкие радости украинских олигархов и их обслуги. Всех. И генералов, и журналистов, и министров и т.д. И никто никому даже ничего объяснять не будет. Сами должны будут понять, кого необходимо утилизировать и в какое состояние вернуть взаимоотношения Киева с уважаемыми людьми, чтобы заслужить прощение и право жить в своём домике на Лазурном берегу.

Проблема украинских олигархов, как и украинских политиков, и украинского экспертного сообщества заключается в том, что они страдают центропупизмом. Они искренне верят, что и Западу, и России Украина необходима, как некая целостность, что и Москва, и Вашингтон готовы наперегонки в поддержание этой целостности вкладываться. Поэтому, например, предавшие Донбасс и окопавшиеся в Киеве бывшие народные депутаты Партии регионов от Донецка и Луганска, а также куча бывших министров и более мелких начальников из «донецких» просто ждут своего часа, когда прозападный тренд в украинской политике будет признан порочным, а они поедут в Москву за кредитами, рынками сбыта и экономической поддержкой. Поэтому майданная часть украинской политической элиты уверена, что Запад будет её кормить вечно. А как же иначе, ведь зачем-то же Западу нужен был майдан.

До них просто не доходит, что времена меняются, меняются интересы и возможности разных государств, меняется роль и место Украины на международной арене, её экономический и военно-политический вес. Соответственно меняется и отношение окружающих стран к Киеву. Одно дело в 1994 году иметь дело со страной, чья экономика была сравнима с французской, а бюрократический аппарат более-менее осознавал государственные интересы и пытался их отстаивать, совсем иное дело сейчас, когда нет ни экономики, ни аппарата, ни государства, а население вымирает и разбегается.

Что могут предложить Западу Ахметов и Коломойский, кроме своего желания быть богатыми и уважаемыми? А что они могут предложить России? Своих богатых и уважаемых хватает и на Западе, и в России, и в Китае. И эти богатые и уважаемые значительно лучше украинской шпаны знают и соблюдают правила игры. С ними нет проблем. Они прекрасно освоят выдавливаемые из Украины последние десятки миллиардов долларов на благо своих компаний и государств.

Последний внешнеполитический аргумент Ахметова-Коломойского: «Уступите нам, иначе мы громко самоубьёмся и вас ещё может забрызгать». Возможно, этот аргумент сработал бы в 2014-15 годах. С меньшей вероятностью в 2016 году, но тоже ещё мог сработать. А потом все привыкли к мысли, что рано или поздно Украины не станет и что, скорее всего, без большого бума не обойдётся. Окрестные государства и даже международные финансисты прожили с этой мыслью три-четыре года. Как-то свыклись, даже понемногу стали готовиться (чтобы не забрызгало). И теперь эти смешные люди, работающие олигархами у клоуна, не вызывают ничего, кроме лёгкого раздражения, как зудящая в комнате августовская муха. Их и прихлопнут, как надоевшую муху, если будут наглеть дальше и попытаются осуществить свои угрозы.