Сложно сказать, станет ли новая встреча президентов России и Белоруссии повторением уже отработанной и повторяющейся схемы. Анонсируя предстоящее общение с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко по обыкновению дал понять, что событие обещает быть судьбоноcным в отношениях между Москвой и Минском

Именно так можно понять его слова про «момент истины», который «настал». Что под этим имеется в виду, примерно понятно.

В начале недели белорусский лидер в очередной раз разыграл свою любимую пьесу. В Минск прибыл с государственным визитом госсекпретарь США Майк Помпео. Лукашенко встречал его с распростертыми объятиями. Реверансы американского министра тоже были достаточно недвусмысленными. Помпео заявил, что Америка готова на 100 процентов закрыть потребности Белоруссии в нефти. Это, по его словам, поможет белорусам обрести подлинный суверенитет. Не совсем понятно, как американское сырье может способствовать суверенизации, но что сказано, то сказано. Лукашенко после Помпео. Поразительная многовекторность и эквилибристика © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства пообещал прислать в Минск посла своей страны. Как известно, американское посольство в Белоруссии было закрыто, а дипломаты отправлены на родину решением белорусских властей. Кроме того, местные Telegram-каналы — как лояльные режиму Лукашенко, так и оппозиционные — распространили сенсационную новость о том, что Помпео передал белорусскому президенту личное послание от Дональда Трампа. В письма якобы содержится фантастическое предложение: помимо обещания помочь с нефтью, американский лидер якобы считает возможным транзит Белоруссии в евроанталнтические структуры в течение ближайших лет, включая ЕС и НАТО.

Так все было или нет, неизвестно, но приправленная сенсацией поездка Помпео заиграла дополнительными красками. Сложно при таких вводных не обратить внимание на складывающийся прозападный вектор политики Лукашенко. Однако есть серьезные сомнения в том, что Александр Григорьевич действительно готов кардинальбно изменить внутреннюю и внешнюю политику своей страны. Для него это сопряжено с большими рисками, о которых будет сказано чуть ниже.

В любом случае визит отыгран таким образом, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его белорусский коллега поставлен перед сложным выбором: либо сохранить партнерские и союзнические отношения с Россией, либо принять руку помощи, протянутую Западом, соответственно, и перейти в другой политический лагерь. Российскому президенту необходимо будет предпринять некие усилия, чтобы не допустить этого нежелательного перехода.

Какими должны быть эти усилия, хорошо известно. Речь идет о цене на нефть. Долгие годы Москва фактически дотировала белорусский бюджет, не облагая нефтяные поставки экспортной пошлиной. 8 миллионов тонн шли на внутренние нужды, 6 миллионов белорусы продавали на внешних рынках по мировым ценам. Гигантскую разницу они клали в свой карман. В прошлом году, после того, как выяснилось, что Лукашенко не намерен продвигаться на пути интеграции в Союзное государство — а это было условием беспошлинных закупок в рамках Таможенного союза — Россия изменила этот порядок. Теперь Минск должен закупать сырье на общих для всех экспортеров основаниях. Лукашенко на нескольких встречах с Владимиром Путиным пытался опротестовать это решение, но без всякого результата. В итоге в январе он отказался приобретать российскую нефть, заявив, что будет брать ее, пусть даже по более высокой цене, у других стран. Видимо, для демонстрации того, что его намерения серьезны, Белоруссия закупил мизерную по объему партию из Норвегии.

Теперь вот подоспело и американское предложение. Шантажировать уходом на Запад Лукашенко начал Кремль довольно давно, однако пока это не давало нужного эффекта. В Москве понимают, что эта постоянно всплывающая угроза является, если не стопроцентным, то близко к тому блефом. Александр Григорьевич не может не понимать, что Вашингтону и Брюсселю он нужен как пятое колесо в телеге. Западу совсем не близки ни его режим, ни заложенные в его основание политические идеи. Поэтому, если в Минске вдруг вновь откроется американское посольство, то понятно, каким силам оно будет помогать и кого поддерживать. Поэтому при смене внешнеполитических ориентиров Лукашенко подстерегает опасность повторить ошибку Виктора Януковича, поверившего в западные обещания. Надо полагать, белорусский президент это отлично понимает и никогда не ступит на дорогу, которая может привести его к безвременной политической кончине.

Соответственно, неизвестно какая по счету часть Марлезонского балета, хотя и разыгранная на этот раз с предельной убедительностью, все-таки при ближайшем рассмотрении оказывается бутафорией. Может быть, это лишь флер, в который Лукашенко планирует окрасить свой визит в Россию. Кремль устами Дмитрия Пескова подтвердил встречу, а это значит, что Владимир Путин готов выслушать гостя. Можно предположить, что, помимо постановки с сюжетом «ухожу на Запад», которой не будет придано серьезного значения, Лукашенко готов идя навстречу российским пожеланиям сдвинуть с мертвой точки процесс формирования Союзного государства.