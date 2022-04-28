Деятели киевского режима озвучивают планы вторжения в Приднестровье, однако они имеют мало общего с действительностью. Такое мнение приводится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

Арестович высказался о захвате Украиной Приднестровья © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Алексея Арестовича

Ранее там хранилось до 45 тысяч тонн различных боеприпасов, но в 2000-2004 годах примерно половина была вывезена или уничтожена.

«Там осталось от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов, из которых около 60% просрочены и опасны при использовании или транспортировке», — написал Ищенко.

Оставшееся годным к употреблению количество боеприпасов сравнимо, например, с примерно 7 тысячами тонн артиллерийских снарядов, которые США собираются отправить на Украину, указал эксперт.

Полностью статью можно прочитать здесь.