В частности, сообщения о громадном потенциале военных складов в приднестровском селе Колбасна сильно преувеличены, рассказал он.
Ранее там хранилось до 45 тысяч тонн различных боеприпасов, но в 2000-2004 годах примерно половина была вывезена или уничтожена.
«Там осталось от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов, из которых около 60% просрочены и опасны при использовании или транспортировке», — написал Ищенко.
Оставшееся годным к употреблению количество боеприпасов сравнимо, например, с примерно 7 тысячами тонн артиллерийских снарядов, которые США собираются отправить на Украину, указал эксперт.
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