Два украинских агента, направлявшихся в Россию для подготовки терактов, задержаны в Луганской Народной Республике. Об этом 6 марта сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР

В конце февраля посольство США заявило о росте террористической угрозы в РФ и призвало своих граждан покинуть Россию. 6 марта американские дипломаты повторили этот призыв. При этом никаких предупреждений о террористической угрозе в РФ от американских силовых ведомств их российским коллегам не поступало.

«Шестого марта министерством государственной безопасности ЛНР задержаны двое агентов Главного управления разведки (ГРУ) минобороны Украины, отправленных в ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации», — сказано в сообщении на сайте МГБ ЛНР.

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

Задержанные признались, что были членами «спящей» ячейки националистического батальона «Правый сектор»* и постоянно находились в Станице Луганской, до начала спецоперации подконтрольной Киеву.

МГБ ЛНР выяснило, что в феврале 2022 года группа должна была совершить террористический акт на нефтебазе в городе Ровеньки, однако операцию отменил куратор группы.

Боевики получили указание прибыть 7-9 марта на территорию расположенного на территории Российской Федерации города Новошахтинск, где получили бы дальнейшие инструкции.

Сами задержанные рассказали оперативникам МГБ ЛНР, что скорее всего получили бы приказ совершить теракт на критически важных инфраструктурных объектах.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.

* деятельность организации запрещена на территории РФ