Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России на Украину. Выступая 6 февраля в эфире телеканала Fox News, Салливан поделился своими предположениями по этому поводу

«Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же вместо этого Россия выберет дипломатический путь», — рассказал Салливан.

Названо число украинцев, которые верят во «вторжение» РФ © CC0, Pixabay

В последние месяцы правительство и СМИ США и некоторых стран НАТО нагнетают напряжение вокруг Украины, обвиняя РФ в подготовке «вторжения» в эту страну.

Россия подчёркивает, что не собирается никуда вторгаться, а накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.