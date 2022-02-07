«Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же вместо этого Россия выберет дипломатический путь», — рассказал Салливан.

Названо число украинцев, которые верят во «вторжение» РФ
Названо число украинцев, которые верят во «вторжение» РФ
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По словам американского чиновника, Соединённым Штатам и их союзникам следует быть готовым к любому из указанных сценариев.

В последние месяцы правительство и СМИ США и некоторых стран НАТО нагнетают напряжение вокруг Украины, обвиняя РФ в подготовке «вторжения» в эту страну.

Россия подчёркивает, что не собирается никуда вторгаться, а накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.