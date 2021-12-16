Ранее бывший командующий Северным флотом адмирал Попов заявил, что атомоход «Курск» погиб после столкновения с подлодкой НАТО. Он отказался назвать конкретную подлодку, уточнив, что для этого нужны твердые доказательства, которых пока нет.
«У меня была возможность близко пообщаться с одним из командиров атомного «стратега», который принимал участие в спасении «Курска» и расследовании трагедии, а сейчас занимает очень высокий пост. Он сказал, что все мне расскажет через 50 лет. Все засекречено», — отметил эксперт.
Стешин подчеркнул, что адмирал Попов выдал часть информации с заявкой на будущее, не озвучив название и государственную принадлежность лодки, с которой столкнулся «Курс», но это уже был толстый намек НАТО.
Где-то идет серьезная борьба за российские интересы и за российские зоны влияния, поэтому был выдан такой серьезный аргумент, о котором молчали 20 лет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.