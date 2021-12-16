Возобновление разговоров о гибели атомохода «Курск» - это напоминание Западу, что у Запада есть перед Россией большой кровавый должок. Потому что никто до сих пор не знает подлинных причин гибели «Курска». Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин

«У меня была возможность близко пообщаться с одним из командиров атомного «стратега», который принимал участие в спасении «Курска» и расследовании трагедии, а сейчас занимает очень высокий пост. Он сказал, что все мне расскажет через 50 лет. Все засекречено», — отметил эксперт.

Стешин подчеркнул, что адмирал Попов выдал часть информации с заявкой на будущее, не озвучив название и государственную принадлежность лодки, с которой столкнулся «Курс», но это уже был толстый намек НАТО.

Где-то идет серьезная борьба за российские интересы и за российские зоны влияния, поэтому был выдан такой серьезный аргумент, о котором молчали 20 лет, заключил собеседник издания.

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