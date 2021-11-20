О решении проблемы миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии еще рано. Во всяком случае если делать ставку на некие договоренности Минска с Брюсселем. Об этом рассказал руководитель белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Меркель может выступить только посредником между Евросоюзом и Лукашенко © из личного архива Сергея Луща Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились урегулировать этот вопрос.

Надо понимать, что Меркель — фигура уже практически ушедшая из большой политики, она может выступить посредником, но не более, притом что позиция Германии в этом вопросе не идентична настрою всего европейского истеблишмента, так как Берлин связан с Москвой газовым контрактом, пояснил эксперт.

«Далее, вряд ли кто-то достоверно знает, какие политические требования президент Беларуси выдвинул в разговоре с Меркель. Но, исходя из сложившегося политического расклада, можно предположить, что белорусскую сторону интересует прежде всего снятие санкций, потому что ограничения реально мешают развитию национальной экономики и функционированию государства», — рассуждает Лущ.

Что касается вопроса легитимности последних президентских выборов, на что недавно намекали в Эстонии, то белорусскую правящую элиту эта проблема вряд ли беспокоит, ведь ни один из плебисцитов суверенной Беларуси Запад не признал, но республика жила и без этого, полагает политик.

Вероятно, пока разговор идет только о том, чтобы сесть за стол переговоров с гуманитарной повесткой, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.