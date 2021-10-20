В Кривом Роге после смерти брата мэра, Андрея Павлова, пропал его друг Вячеслав Малютяк. Об этом накануне сообщила пресс-служба местной полиции

Сообщается, что Малютяк ушел из дома 18 октября.

«Приметы: на вид 50 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные с проседью, особых примет не имеет. Был одет в рубашку бордового цвета, спортивную кофту темно-синего цвета, черную куртку и джинсы», — говорится в сообщении.

Брат погибшего мэра Кривого Рога был отравлен - депутат горсовета © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Алексей Таймуразин, мужчина пропал при загадочных обстоятельствах. Его телефон нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг — с него был совершен звонок сыну Малютяка, живущему в Одессе.

Он также уточнил, что Малютяк — директор предприятия «Севертранс». Как сообщают украинские СМИ, он был близко знаком с Павловым.

Андрей Павлов 18 октября был найден мертвым в своей квартире. Причина смерти пока неизвестна. Часть украинских СМИ предположили, что смерть могла наступить в результате интоксикации алкоголем, однако друг погибшего опроверг эту версию.

Константин Павлов был обнаружен с огнестрельным ранением из карабина «Сайга» на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство».

Следствие рассматривало три основные версии происшествия — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. В настоящее время версия убийства больше не рассматривается.