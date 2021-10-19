Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится восстановить прямые закупки газа у «Газпрома», сказала депутат Верховной Рады Людмила Буймистер, исключенная из президентской фракции «Слуга народа»

По ее словам, основной причиной исключения стали ее неудобные вопросы о том, где и почем Украина будет покупать газ в этот отопительный сезон.

«Я всегда непохожую позицию занимала. Но когда я стала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой, здесь терпение оборвалось. Только я начала говорить, что нас ведут к прямому контракту с "Газпромом" — все, тут уже не член фракции "Слуга народа"», — заявил Буймистер.

Она отметила, что население и бизнес Украины скоро могут физически остаться без тепла, без газа и без электрической энергии, однако эти вопросы руководство фракции «Слуга народа» обходило стороной и отказывалось на них отвечать.

По мнению политика, это подыгрывание Москве. Она также сказала, что ей не удалось понять, разделяет такую позицию президент Владимир Зеленский.

Украинские чиновники и политики с 2015 года заявляют, что не покупают российский газ. Однако в реальности они всего лишь отказались от прямых закупок газа у «Газпрома».

Российский газ Украина все равно закупает через перекупщиков, переплачивая им за посреднические услуги и теряя на этом сотни миллионов долларов ежегодно.

Другого газа физически она получить не может, так как украинская ГТС не приспособлена для прокачки из Европы на Украину.

Так как никаких длительных контрактов с перекупщиками руководство украинского «Нафтогаза» заключить не озаботилось, то газ закупается на рынке краткосрочных контрактов, где цена сейчас находится на уровне $900 за тысячу кубометров.

По долгосрочным контрактам «Газпром» поставляет газ своим клиентам в разы дешевле — примерно по $300-400 за тысячу кубометров.