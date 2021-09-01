Автор YouTube-канала «Til Maydani онлайн партиясы» Куат Ахметов, против которого завели дело о разжигании розни, уехал из Казахстана и находится в Киеве. Об этом 31 августа сообщил СМИ его адвокат Абзал Куспан

Казахские националисты угрожают убить Жириновского и еще троих российских политиков © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам адвоката, дело возбудили из-за видеозаписей Ахметова.

24 августа РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Казахстана, что органы безопасности страны завели дело о разжигании национальной розни в связи с видео, на которых Ахметов требует от продавцов обслуживать его на казахском языке. Ранее в интернете появились ролики, как Ахметов с соратниками устраивает так называемые языковые патрули, которые заставляют казахов извиняться за русский язык.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф до 20,5 миллиона тенге (около 3,5 млн рублей), либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.