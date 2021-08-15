Главный посыл статьи Владимира Путина об Украине не конъюнктурный, а метафизический. Здесь разговор идет о вечном. Это констатация права и человека, и народа на самоидентификацию и одновременно намек на последствия такого выбора. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

«Вот Маугли — по своей природе, генезису и генетике человек. Но он вправе считать себя волком. И от него самого зависит, оставаться ли ему грозным четвероногим, или вернуться в родную среду. В стае хищников он может стать даже вожаком, а в людском племени может оказаться неудачником. Но все же потенциал подобного выбора различен. В одном случае предел твоей высоты — выть на Луну, в другом — полететь на Луну», — указал эксперт.

Украине надо бы не мешать жить в согласии с собственной историей, базовой религией, традициями, навыками, стереотипами, укоренившимся образом жизни, и тогда она сама все поймет о «триедином народе», считает Выдрин.

Что касается значения Украины для России, то России в широком ее понимании, конечно, нужен весь естественный, а не усеченный организм, но тело с отрезанным пальцем будет страдать, однако выживет, а вот отрезанный палец — нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.