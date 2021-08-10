Он пояснил, что идею попросить политического убежища Тимановской, скорее всего, подсказали представители оппозиции, но все началось с действий НОК.
«Развитие событий зависело от белорусского НОК. Никто не мешал им дать ей пробежать дистанцию, вернуться в страну, а затем завести за сарай и расстрелять. А они решили действовать в обратном направлении. То есть инициатива была за ними», — сказал Ищенко.
Если бы НОК возглавлял не сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко, тема получила бы другое развитие — Лукашенко бы покритиковал чиновников за обращение со спортсменами и плохое выступление сборной на Олимпиаде, однако «себя не покритикуешь», указал политолог.
Ранее стало известно, что представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.
По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях. Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК). Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.