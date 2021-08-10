Ситуацию вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской спровоцировали действия Национального олимпийского комитета Белоруссии, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

Он пояснил, что идею попросить политического убежища Тимановской, скорее всего, подсказали представители оппозиции, но все началось с действий НОК.

«Развитие событий зависело от белорусского НОК. Никто не мешал им дать ей пробежать дистанцию, вернуться в страну, а затем завести за сарай и расстрелять. А они решили действовать в обратном направлении. То есть инициатива была за ними», — сказал Ищенко.

Если бы НОК возглавлял не сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко, тема получила бы другое развитие — Лукашенко бы покритиковал чиновников за обращение со спортсменами и плохое выступление сборной на Олимпиаде, однако «себя не покритикуешь», указал политолог.

«Она бы сама этого не сделала»: Лукашенко о решении Тимановской уехать в Польшу © РИА Новости, Лех Сохацки / Перейти в фотобанк Кристину Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях. Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК). Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.