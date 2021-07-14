Президент России Владимир Путин 13 июля в эфире «России 24» ответил на слова украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности обсудить статью российского лидера при личной встрече

Путин на примере одной фразы показал триединство России, Белоруссии и Украины © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Он выразил уверенность в том, что озабоченность РФ по военному освоению Украины «в конце концов будет услышана теми, кто это делает».

«Это же не Украина делает, это территорию Украины, этих людей используют таким образом. Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз», — отметил российский лидер.

На днях на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Накануне он дал развёрнутые комментарии к ней в эфире российского телеканала.