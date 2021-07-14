«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы. Я думаю, что они так и сделают. Они найдут, о чём здесь поговорить. Когда я говорю "они", имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», — сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что озабоченность РФ по военному освоению Украины «в конце концов будет услышана теми, кто это делает».
«Это же не Украина делает, это территорию Украины, этих людей используют таким образом. Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз», — отметил российский лидер.
На днях на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Накануне он дал развёрнутые комментарии к ней в эфире российского телеканала.