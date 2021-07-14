Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Министерство внутренних дел. Он рассказал об этом 13 июля Vesti.ua

Арахамия назвал причину отставки Авакова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность. Почему именно меня предложил президент? Как человека, с которым он шел в команде, как руководителя профильного комитета, который, по его мнению, сможет справиться с этим направлением», — отметил Монастырский.

По его словам, 14 июля профильный комитет Верховной Рады рассмотрит заявление об отставке министра Арсена Авакова, 15 июля состоится голосование по данному заявлению, а 16 июля комитет, вероятно, рассмотрит представление на назначение министра внутренних дел.

«Я не могу пока ответить ни на какие кадровые вопросы, поскольку сначала нужно принять решение о замене министра», — ответил кандидат на должность главы МВД на вопрос о том, оставит ли он в должности заместителей министра, в частности Антона Геращенко, у которого Монастырский работал помощником, когда тот был депутатом в парламенте VIII созыва.

В 2019 году Монастырский был избран народным депутатом ІХ созыва от партии «Слуга народа» номером 19 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Был представлен в качестве эксперта «команды Зеленского» по вопросам реформирования правоохранительной системы.

В VIII созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах Геращенко.

Монастырский — эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем ОО «Украинский институт будущего». Был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета министров.