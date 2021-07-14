Политик подчеркнул, что это было самым сложным решением в его жизни.
«Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность. Почему именно меня предложил президент? Как человека, с которым он шел в команде, как руководителя профильного комитета, который, по его мнению, сможет справиться с этим направлением», — отметил Монастырский.
По его словам, 14 июля профильный комитет Верховной Рады рассмотрит заявление об отставке министра Арсена Авакова, 15 июля состоится голосование по данному заявлению, а 16 июля комитет, вероятно, рассмотрит представление на назначение министра внутренних дел.
«Я не могу пока ответить ни на какие кадровые вопросы, поскольку сначала нужно принять решение о замене министра», — ответил кандидат на должность главы МВД на вопрос о том, оставит ли он в должности заместителей министра, в частности Антона Геращенко, у которого Монастырский работал помощником, когда тот был депутатом в парламенте VIII созыва.
В 2019 году Монастырский был избран народным депутатом ІХ созыва от партии «Слуга народа» номером 19 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Был представлен в качестве эксперта «команды Зеленского» по вопросам реформирования правоохранительной системы.
В VIII созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах Геращенко.
Монастырский — эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем ОО «Украинский институт будущего». Был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета министров.