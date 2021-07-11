Украинская авиастроительная компания «Антонов» открыла филиал в Канаде и намерена перенести туда сборку и модернизацию легкого транспортного многоцелевого самолета АН-74, сообщает интернет-издание «Экономические новости» 11 июля

«В марте нынешнего года государственная компания «Антонов» без излишней огласки в СМИ, зарегистрировала филиал своего предприятия в Канаде (Квебек), чтобы заручиться политической и финансовой поддержкой канадского правительства», — говорится в сообщении.

Привет «Антонову»: Россия лишит Украину важного рынка © Пресс-служба ОАК / Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

На текущий момент уже подписано межправительственное соглашение, которое позволит начать реализацию проекта модернизации Ан-74 в Квебеке.

В самолете собираются использоваться двигатели производства американской компании Pratt & Whitney и технологии монреальской компании CMC Electronics.

Также сообщается, что Antonov Aircraft Canada поможет канадским производителям железнодорожной техники принять участие в тендере «Укрзализныци», что позволит создать в Канаде более 100 рабочих мест с зарплатой, выше чем в среднем по региону.