«В марте нынешнего года государственная компания «Антонов» без излишней огласки в СМИ, зарегистрировала филиал своего предприятия в Канаде (Квебек), чтобы заручиться политической и финансовой поддержкой канадского правительства», — говорится в сообщении.
Штаб-квартира Antonov Aircraft Canada находится в центре Монреаля. Также сообщается, что цель, которую ставит «Антонов» — производить проектирование и сборку грузового самолёта на территории канадской провинции.
На текущий момент уже подписано межправительственное соглашение, которое позволит начать реализацию проекта модернизации Ан-74 в Квебеке.
В самолете собираются использоваться двигатели производства американской компании Pratt & Whitney и технологии монреальской компании CMC Electronics.
Также сообщается, что Antonov Aircraft Canada поможет канадским производителям железнодорожной техники принять участие в тендере «Укрзализныци», что позволит создать в Канаде более 100 рабочих мест с зарплатой, выше чем в среднем по региону.