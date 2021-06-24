Украинская певица Katya Chilly заявила, что считает, что переход на украинский язык не может происходить принудительно, тем более, если речь идет о детях. Об этом она рассказала 23 июня в эфире НВ

«Как я перешла на "мову"? Я же была русскоязычная. В какой-то момент поняла, что даже, если я ничего в этой жизни не сделаю — а может быть все, что угодно, — единственное, как я могу манифестировать ту силу, которая для меня имеет значение, я могу выбрать, [на каком языке] говорить. И это мне дало силы сделать то, что я не могла сделать в принципе 40 лет», — заявила Chilly.

СБУ потребовала включить Басту в черный список Украины накануне его концерта в Киеве © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Я была в гримерке с сыном. Зашла взрослая женщина. Святозарка занимался своими делами и ко мне обратился на русском языке. И эта взрослая женщина не мне задала вопрос, а Святозару: "А почему ты на русском?" Но это реально [означает] перейти границы моего сына. Это ребенок, бл*дь, куда ты лезешь?! Первое, что мне хочется сделать, это дать в дыню», — сказала певица.

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Katya Chilly (Катерина Кондратенко) — уроженка Киева, популярной она стала в 1996 году, когда победила на фестивале «Червона рута», позже давала концерты на родине и в Великобритании, а в 2006-м покинула сцену на 10 лет.

В 2017-м она приняла участие в шоу «Голос страны», а на днях имя Katya Chilly появилось во всех новостных лентах Украины, когда она отказалась бесплатно выступать на концерте к Дню независимости страны.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он предполагает, что сотрудники всех публичных сфер должны разговаривать на украинском. Исключение составляют только домашние посиделки и религиозные обряды.