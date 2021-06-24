Кондратюк заявил, что никто не может быть выше украинских законов, поэтому духа Киркорова, гастролировавшего в Крыму (его Украина по-прежнему считает своей территорией и требует спрашивать у себя разрешение на въезд) больше не должно быть на Украине во всех смыслах этого слова.
«Киркоров один из многих россиян, которые нарушают украинские законы. На одной из премий он восхвалял Путина, который является Гитлером 21 века. Киркоров превратился в ничто. А занимается ли "ничто" творчеством — я даже не знаю, я за ним давно не наблюдаю», — высказался Кондратюк.
По его мнению, Киркорова следует лишить звания народного артиста Украины, присвоенного ему в 2008 году. Статус исполнитель получил за то, что представлял украинскую певицу Ани Лорак на «Евровидении», она, кстати, заняла тогда второе место.
Российского исполнителя Филиппа Киркорова внесли в черный список Украины в четверг, 24 июня. В Минкульте признали его лицом, представляющим угрозу национальной безопасности государства.
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Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.