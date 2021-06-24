Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал решение Министерства культуры о запрете на въезд российскому певцу Филиппу Киркорову, заявив, что это полумера, нужно еще лишить исполнителя звания народного артиста Украины. Его слова 24 июня процитировал Obozrevatel

«Ненависть к России захлестывает»: Киркоров спел украинскую песню в ответ на запрет въезда в страну © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Киркоров один из многих россиян, которые нарушают украинские законы. На одной из премий он восхвалял Путина, который является Гитлером 21 века. Киркоров превратился в ничто. А занимается ли "ничто" творчеством — я даже не знаю, я за ним давно не наблюдаю», — высказался Кондратюк.

По его мнению, Киркорова следует лишить звания народного артиста Украины, присвоенного ему в 2008 году. Статус исполнитель получил за то, что представлял украинскую певицу Ани Лорак на «Евровидении», она, кстати, заняла тогда второе место.

Российского исполнителя Филиппа Киркорова внесли в черный список Украины в четверг, 24 июня. В Минкульте признали его лицом, представляющим угрозу национальной безопасности государства.

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Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.