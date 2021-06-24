«Мне нравится украинская кухня. Особенно ваши щи. Да, щи? А, борщ? Борщ, очень вкусно. Котлеты по-киевски, вареники. У вас много вкусных вещей», — сказал посол.
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Минкульт Украины ведет «войну» за борщ, доказывая, что борщ — чисто украинское блюдо, так как его изобрели украинцы. Соответствующая заявка о закреплении за красным супом статуса украинского культурного наследия уже подана в ЮНЕСКО.
Кроме того, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко подал заявку в Unicode с просьбой изготовить для различных приложений смартфонов эмодзи борща.