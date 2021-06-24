Посол КНР на Украине Фань Сяньжун 24 июня дал пресс-конференцию в Киеве, где рассказал о предстоящих мероприятиях по популяризации путешествий на Украину, днях показа украинского кино, а также - украинской кухни. Но в последнем пункте вышел конфуз, сообщает Telegram-канал Украина.ру

«Мне нравится украинская кухня. Особенно ваши щи. Да, щи? А, борщ? Борщ, очень вкусно. Котлеты по-киевски, вареники. У вас много вкусных вещей», — сказал посол.

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СБУ потребовала включить Басту в черный список Украины накануне его концерта в Киеве © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кроме того, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко подал заявку в Unicode с просьбой изготовить для различных приложений смартфонов эмодзи борща.