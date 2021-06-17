«Белки взбили, сироп сварили, орехи смололи, смешали — дан (отсылка к английскому слову done — сделано, выполнено. — Ред.). Вот прямо преступление — не пойти на эту авантюру, когда все так просто», — мотивировал своих фолловеров повар.
Для нуги Клопотенко предложил использовать следующие ингредиенты: воду, сахарную пудру, яичные белки, орехи и мед.
«Взбиваем до момента, когда нуга станет густой и тянущейся. Смешиваем с молотыми орехами, даем час всей этой массе подсохнуть и успокоиться и убираем в холодильник. Едим и кричим от счастья. Просто гив ми лав, а не нуга. Чмок», — описал процесс кулинар.
Чуть раньше Клопотенко поделился с журналистами и подробностями из своей жизни, в частности, рассказал, сколько тратит каждый месяц. Повар признался, что не очень экономный, но самую большую сумму ему приходится отдавать за аренду жилья. Квартира в 48 квадратных метров в Киеве ему обходится примерно в 55-60 тысяч гривен ежемесячно (145-160 тыс. руб.).
При этом на продукты, вопреки ожиданиям, он тратит совсем немного: по 5-6 тысяч гривен (13-16 тыс. руб.), это потому, пояснил Клопотенко, что ничего не покупает впрок, а значит, ничего не портится.
«Я никогда не смотрю ни на качество, ни на цену, смотрю на то, что мне нравится. Если со мной говорит петрушка, спаржа или рыба — я покупаю. Я покупаю пармезан на 50 гривен (130 рублей), и мне хватает на месяц. Люди покупают много российского сыра на 150 гривен (400 руб.). И кто экономит?» — рассказал он.
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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.
Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.
Кулинар ведет битву с Россией на кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.