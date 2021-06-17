Украинский шеф-повар и телеведущий, активно борющийся за международные права национальной кухни, Евгений Клопотенко предложил подписчикам «не ползти за конфетами», а быстрее прямо у себя на кухне сварить нугу. Рецепт он разместил в Instagram 16 июня

«Белки взбили, сироп сварили, орехи смололи, смешали — дан (отсылка к английскому слову done — сделано, выполнено. — Ред.). Вот прямо преступление — не пойти на эту авантюру, когда все так просто», — мотивировал своих фолловеров повар.

Для нуги Клопотенко предложил использовать следующие ингредиенты: воду, сахарную пудру, яичные белки, орехи и мед.

«Взбиваем до момента, когда нуга станет густой и тянущейся. Смешиваем с молотыми орехами, даем час всей этой массе подсохнуть и успокоиться и убираем в холодильник. Едим и кричим от счастья. Просто гив ми лав, а не нуга. Чмок», — описал процесс кулинар.

Завоевать мир смайлов: повар-русофоб сделал еще один шаг к украинизации борща © pixabay

При этом на продукты, вопреки ожиданиям, он тратит совсем немного: по 5-6 тысяч гривен (13-16 тыс. руб.), это потому, пояснил Клопотенко, что ничего не покупает впрок, а значит, ничего не портится.

«Я никогда не смотрю ни на качество, ни на цену, смотрю на то, что мне нравится. Если со мной говорит петрушка, спаржа или рыба — я покупаю. Я покупаю пармезан на 50 гривен (130 рублей), и мне хватает на месяц. Люди покупают много российского сыра на 150 гривен (400 руб.). И кто экономит?» — рассказал он.

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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.

Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

Кулинар ведет битву с Россией на кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.