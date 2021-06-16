Депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Соломия Бобровская заявила, что ситуация с продажей находящемуся под санкциями российскому телеканалу СТС сериала «100 000 минут вместе» производства украинской «Студии Квартал 95» - не что иное, как политика двойных стандартов. Слова парламентария 16 июня привели «Украинские новости»

«Надо глянуть, кому он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) передал [компанию], но он не может не знать, что происходит с его компанией. Это очень некрасивая политика двойных стандартов, когда человек приезжает на восток, а там нет нашего вещания, но тем не менее делают контент для РФ. Телеканал "Дом" вы не найдете нигде на прифронтовой территории, в этом весь цинизм», — считает Бобровская.

«Плохие танцоры»: языковой омбудсмен разозлился на результаты проверки украинских телеканалов © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Депутат имеет в виду законопроект, предложенный представителями правящей партии «Слуга народа» Никитой Потураевым и Евгенией Кравчук. Они просят парламентариев отложить введение обязательной демонстрации фильмов на украинском языке до окончания карантина. Бобровская же считает это предложение предательством интересов своего государства.

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В интересах Зеленского и «Квартала 95». Зачем «Слуги народа» пытаются изменить языковой закон © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Александр Ткаченко объяснил, почему Служба безопасности не будет расследовать продажу российскому каналу СТС сериалов «100 000 минут вместе» и «Папик».

Он заявил, что пока в стране «не существует закона, запрещающего продавать такую продукцию», и для того, чтобы украинский контент больше не попадал в российские руки, нужно полностью прекратить торговлю между двумя странами.

Поясняли продажу сериалов и в самом «Квартале», где уже неоднократно заявляли, что права на программы, произведенные студией, имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.

Первая леди Украины Елена Зеленская даже сравнила процесс реализации контента «Квартала» с продажей квартиры, которая давно продана и уже перепродана новыми собственниками, но во всех бедах до сих пор винят первого владельца.