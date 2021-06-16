«Надо глянуть, кому он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) передал [компанию], но он не может не знать, что происходит с его компанией. Это очень некрасивая политика двойных стандартов, когда человек приезжает на восток, а там нет нашего вещания, но тем не менее делают контент для РФ. Телеканал "Дом" вы не найдете нигде на прифронтовой территории, в этом весь цинизм», — считает Бобровская.
По ее мнению, Зеленский попросту пользуется политическим влиянием для того, чтобы отсрочить принятие определенных законов в пользу конкретных компаний: «это просто бизнес, для них это не о политике, не о языке, не о защите и безопасности», констатировала Бобровская.
Депутат имеет в виду законопроект, предложенный представителями правящей партии «Слуга народа» Никитой Потураевым и Евгенией Кравчук. Они просят парламентариев отложить введение обязательной демонстрации фильмов на украинском языке до окончания карантина. Бобровская же считает это предложение предательством интересов своего государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КОМАРОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАЗЕЛИНОМ.
Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, почему Служба безопасности не будет расследовать продажу российскому каналу СТС сериалов «100 000 минут вместе» и «Папик».
Он заявил, что пока в стране «не существует закона, запрещающего продавать такую продукцию», и для того, чтобы украинский контент больше не попадал в российские руки, нужно полностью прекратить торговлю между двумя странами.
Поясняли продажу сериалов и в самом «Квартале», где уже неоднократно заявляли, что права на программы, произведенные студией, имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.
Первая леди Украины Елена Зеленская даже сравнила процесс реализации контента «Квартала» с продажей квартиры, которая давно продана и уже перепродана новыми собственниками, но во всех бедах до сих пор винят первого владельца.