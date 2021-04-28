Киевский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, активно борющийся за украинскую идентичность борща, накануне Пасхи поделился с подписчиками рецептом особого национального блюда — «верещаки». Соответствующий пост он выложил в Instagram 26 апреля

«Здравствуйте, родные»: лидер группы «Чайф» Шахрин захотел на Украину © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Оказалось, что «верещаки» — это свиные ребра, приготовленные с карамельным квасом, щедро приправленные чесноком и орегано и посыпанные панировочными сухарями или хлебными крошками. В конце рецепта повар называет два последних и крайне обязательных пункта приготовления: «Перемешать. Облизать пальчики».

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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только традиционными и оригинальными блюдами, рецептами которых он активно делится в сети, но и своими русофобскими взглядами, за что, конечно, любим местными радикалами.

Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.