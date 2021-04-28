«Блюдо, от которого вы будете визжать. Так громко, что соседям станет трудно впетрить, что у вас там происходит. Да еще и на Пасху. Сначала вы будете дразнить их ноздри ароматами, а потом вы начнете то ли кричать, то стонать, можно представить различные извращения. Но правда в том, что вы будете есть Верещаку. Крутое украинское блюдо», — гордо написал Клопотенко.
Оказалось, что «верещаки» — это свиные ребра, приготовленные с карамельным квасом, щедро приправленные чесноком и орегано и посыпанные панировочными сухарями или хлебными крошками. В конце рецепта повар называет два последних и крайне обязательных пункта приготовления: «Перемешать. Облизать пальчики».
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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только традиционными и оригинальными блюдами, рецептами которых он активно делится в сети, но и своими русофобскими взглядами, за что, конечно, любим местными радикалами.
Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.