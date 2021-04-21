Раньше в Службе безопасности Украины и в МИДе этой страны работали профессионалы, но сегодня она переживает серьезную деградацию во всех сферах. Об этом рассказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми рассказал, когда РФ покончит с Украиной — видео Владимир Зеленский и его команда во время визита в Арабские Эмираты, раньше просто не могло быть.

«Он и его компания вели себя, как жлобы, которых впустили в приличный дом, которые совершенно не понимают, что такое вежливость, что такое уважение к хозяевам. Ни мужчины, ни женщины. Но как можно больше было оскорбить? Когда-то подобным образом оскорбил Обама арабских представителей, по-американски положив ногу на ногу. Ну так Обама, ну что с него взять? Он американец. Но на Украине этого не было никогда! Украинская дипломатия, которую я знаю, она была профессиональна. А тут даже это испохабили», — негодует Кедми.

Также, по его мнению, слова Зеленского о том, что только вступление в НАТО может помочь решить конфликт в Донбассе, свидетельствует о том, что Зеленский не может выполнить обещание о мире, которое он давал собственным избирателям.

Полностью интервью можно прочитать здесь.