Российский рэпер Моргенштерн заявил, что ему страшно ехать с концертами на Украину. Его слова 20 апреля привел Telegram-канал PavlovskyNews

Канал сообщил, что Моргенштерна напугали события в Одессе, но какие именно, музыкант якобы не уточнил. При этом официальных сообщений об отмене выступлений пока не было.

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О том, что певец выступит на Украине, его представители сообщили в декабре, уточнив, что у Моргенштерна запланировано сразу три концерта: 3 июня — в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье.

Информация об отмене этих мероприятий появляется с завидной регулярностью, против появления артиста на Украине выступают местные «патриоты», которые даже инициировали проверку Службы безопасности (СБУ) на предмет нарушений Моргенштерном законов страны.

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Так, например, радикалы в очередной раз высказали свое мнение о Моргенштерне, когда встретили в Киеве уличного музыканта, певшего его песню. Молодого человека ударили и заставили пообещать, что он больше никогда не будет использовать музыку этого «москаля», а значит «вырождать украинскую нацию». В противном случае музыканту обещали отрезать палец.

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Кстати, несмотря на информацию о страхах певца и активной деятельности против него радикалов, Киевский национальный университет культуры и искусств, где долгое время работал ректором певец Михаил Поплавский, разыграл бесплатный билет на концерт Моргенштерна.