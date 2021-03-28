В Киеве радикалы ударили уличного музыканта, исполнявшего песни российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), и угрожали в будущем с ним расправиться. Видео инцидента опубликовал «Обозреватель» 28 марта

По данным телеграм-канала "Харьков1654", музыкант приехал в Киев из Харькова.

В ролике радикалы, не показывающие своих лиц, запугивают музыканта и заставляют его пообещать, что он больше не будет петь песни Моргенштерна и «вырождать украинскую нацию». Его при этом называют «москалём».

Также один из радикалов ударил музыканта в живот, затем ему пригрозили, что в следующую встречу ему отрежут палец. Националисты наказали уличных музыкантов во Львове за русские песни © daydreamer00/Instagram

В начале марта в центре Львова поборники украинского языка набросились на уличных музыкантов, которые исполнили песню на русском языке.

Ранее журналист украинского телеканала «1+1» Игорь Колтунов призвал избить российского рэпера Моргенштерна, когда он приедет на гастроли.

Моргенштерн запланировал концерты на Украине летом 2021 года. Ранее, в 2019 году, он отметился скандалом, когда после пожара в Одессе 4 декабря провел концерт в день национального траура и назвал скорбь украинцев «показухой», призвав их устроить «день крика».