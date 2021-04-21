Российский стилист-парикмахер и телеведущий Влад Лисовец 20 апреля дал интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», в котором признался, что считает себя украинцем и именно это помогло ему состояться в жизни

«Я вообще украинец практически на 70%. У меня и у мамы украинская кровь, и фамилия у меня Лисовец — это украинская фамилия. У меня дедушка из Конотопа, из Сумской области», — пояснил 48-летний стилист.

На дне рождения молдавского цыгана в Москве заметили Ротару © Экспресс газета

«Это тоже ответ, почему я состоялся. Потому что, как мне кажется, я в Украине был последний раз, страшно вспомнить, в 1979 году, в городе Киеве. Мне почему-то кажется, вот как я смотрю сейчас по поп-исполнителям — как будто в них больше задора. Я не могу это объяснить», — сказал парикмахер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: БОРЩ НАШ! ГЛАВА МИНКУЛЬТА УКРАИНЫ ЗАЩИТИЛ СУП ОТ GOOGLE.

Влад Лисовец стал известен как владелец сети салонов красоты «Парикмахерская Контора» и основатель школы стиля LISOschool.