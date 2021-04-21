«Я вообще украинец практически на 70%. У меня и у мамы украинская кровь, и фамилия у меня Лисовец — это украинская фамилия. У меня дедушка из Конотопа, из Сумской области», — пояснил 48-летний стилист.
Он уточнил, что вырос в армянском квартале Азербайджана и кроме украинских имеет также русские корни. Слияние четырех культур дало ему больше знаний, утверждает стилист, но заявил, что все же считает себя украинцем, называя этот факт главным источником своего успеха.
«Это тоже ответ, почему я состоялся. Потому что, как мне кажется, я в Украине был последний раз, страшно вспомнить, в 1979 году, в городе Киеве. Мне почему-то кажется, вот как я смотрю сейчас по поп-исполнителям — как будто в них больше задора. Я не могу это объяснить», — сказал парикмахер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: БОРЩ НАШ! ГЛАВА МИНКУЛЬТА УКРАИНЫ ЗАЩИТИЛ СУП ОТ GOOGLE.
Влад Лисовец стал известен как владелец сети салонов красоты «Парикмахерская Контора» и основатель школы стиля LISOschool.