Эксперт отметил, что еще на первом своем сроке Кучма публично заявил, что целью Украины является вступление в ЕС, а потом был изобретен термин «евроатлантическая интеграция», который предполагал вступление не только в ЕС, но и в НАТО.
«Кучма стал реализовывать тот же союз с националистами, а «красным директорам» было наплевать, контролируют националисты или нет сферу образования, науки и культуры. Им было важно, чтобы они не вмешивались в процессы, связанные с приватизацией. Туда они и не вмешивались», — констатировал Ищенко.
Политолог также отметил, что при Кучме Украина отказалась от Бушерского контракта (от постройки АЭС в Иране. — Ред.) и практически за свой счет закрыла Чернобыльскую АЭС (Евросоюз обещал компенсационные выплаты, но их потом выбивали 10 лет, но так и не выплатили).
Наконец, при Кучме появился олигархат, который был заинтересован исключительно в интеграции с Западом, поскольку опасался, что возвращение в единое государство с Россией приведет к конфискации всей неправильно нажитой собственности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.