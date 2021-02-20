Когда Леонид Кучма пришел к власти, то сразу же отошел от своих предвыборных обещаний относительно сближения с Россией. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

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«Кучма стал реализовывать тот же союз с националистами, а «красным директорам» было наплевать, контролируют националисты или нет сферу образования, науки и культуры. Им было важно, чтобы они не вмешивались в процессы, связанные с приватизацией. Туда они и не вмешивались», — констатировал Ищенко.

Политолог также отметил, что при Кучме Украина отказалась от Бушерского контракта (от постройки АЭС в Иране. — Ред.) и практически за свой счет закрыла Чернобыльскую АЭС (Евросоюз обещал компенсационные выплаты, но их потом выбивали 10 лет, но так и не выплатили).

Наконец, при Кучме появился олигархат, который был заинтересован исключительно в интеграции с Западом, поскольку опасался, что возвращение в единое государство с Россией приведет к конфискации всей неправильно нажитой собственности, заключил собеседник издания.

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