Агрессивная риторика войны в украинских СМИ после закрытия оппозиционных телеканалов усилилась, это может свидетельствовать о подготовке Киевом военной провокации в Донбассе, отмечал киевский политолог Александр Семченко на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля
«Я считаю, что обострение не просто возможно, оно практически неизбежно. Неизбежно рано или поздно, потому что Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, но хотя есть признаки, что может быть и этой весной, ближе к лету», — сказал Арестович.
По его словам, обострение неизбежно в том числе потому, что «не оправдались голоса, которые говорили, что президент Владимир Зеленский и его команда сдадут все Кремлю».
Арестович добавил, что минский и нормандский процессы «движутся еле-еле», а режим прекращения огня «подвешен на волоске».
При этом, по его словам, украинских военных в Донбассе ждет какой-то сюрприз.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что украинские военные не могут не стрелять по позициям народной милиции ЛНР и ДНР.
По его словам, ВСУ всегда открывают «ответный огонь» по ополченцам.