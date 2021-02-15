На Донбассе практически неизбежно обострение конфликта. Об этом в эфире Украина 24 заявил советник главы Офиса президента и спикер возглавляемой Леонидом Кравчуком украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович

Агрессивная риторика войны в украинских СМИ после закрытия оппозиционных телеканалов усилилась, это может свидетельствовать о подготовке Киевом военной провокации в Донбассе, отмечал киевский политолог Александр Семченко на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

«Я считаю, что обострение не просто возможно, оно практически неизбежно. Неизбежно рано или поздно, потому что Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, но хотя есть признаки, что может быть и этой весной, ближе к лету», — сказал Арестович.

Обострение на Донбассе: что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Арестович добавил, что минский и нормандский процессы «движутся еле-еле», а режим прекращения огня «подвешен на волоске».

При этом, по его словам, украинских военных в Донбассе ждет какой-то сюрприз.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что украинские военные не могут не стрелять по позициям народной милиции ЛНР и ДНР.

По его словам, ВСУ всегда открывают «ответный огонь» по ополченцам.