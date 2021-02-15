По словам Кравчука, ВСУ всегда открывают ответный огонь по ополченцам.
«Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ», — сказал Кравчук.
Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой области с насильственной сменой власти на Украине.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
Жертвами конфликта уже стали более 13 тыс. человек. Россия не раз призывала Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском.