Украинские военные не могут не стрелять по позициям народной милиции ЛНР и ДНР, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук в эфире ICTV

По словам Кравчука, ВСУ всегда открывают ответный огонь по ополченцам.

«Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ», — сказал Кравчук.

«Особый статус Донбасса»: Рада продлила закон, Кравчук угрожает России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

Жертвами конфликта уже стали более 13 тыс. человек. Россия не раз призывала Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском.