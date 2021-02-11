В последние дни в эфире пока еще не подвергшихся репрессиям украинских телеканалов раскручивается обострение военных действий в Донбассе, сказал киевский политолог Александр Семченко на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание.

«Я наблюдаю последние несколько дней за тем, что происходит на оставшихся на Украине телеканалах. Они принадлежат либо Ахметову, либо Пинчуку, либо Левочкину, либо Порошенко, либо Коломойскому. И вот на этих каналах раскручивается сейчас тема войны, причем в довольно жесткой риторике», — подчеркнул эксперт.

Что происходит в Донбассе. Мирного процесса уже нет? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

При этом никто не собирается проверять информацию о том, что многие погибшие на Донбассе украинские бойцы в действительности скончались не от перестрелки с ополченцами, а в результате неуставных отношений, констатировал политолог.

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.