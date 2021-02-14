Сторонники объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу не смогли набрать достаточного количества голосов в ходе голосования в сенате, сообщил «Интерфакс» 14 февраля

Раунд №2, на этот раз без Украины: Трамп переживает очередной импичмент © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Однако 43 республиканца в верхней палате американского парламента проголосовали против, не дав набрать противникам Трампа двух третей голосов, необходимых для объявления импичмента.

Республиканцы в частности отмечали, что объявлять импичмент тому, кто не исполняет обязанности президента США, противоречит конституции. Из этих же соображений отказался участвовать в заседании глава Верховного суда США Джон Робертс.

Традиционно руководитель Верховного суда США выступает председателем на такого рода сенатских слушаниях.

«Трампа не остановить»: вторая попытка импичмента провалилась © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды прошёл через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Объявление импичмента Трампу позволило бы Сенату лишить экс-президента возможности снова участвовать в выборах главы государства.