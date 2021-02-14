Сенаторы-демократы единодушно проголосовали за импичмент, так же за это высказались семь сенаторов от республиканской партии, суммарно собрав в поддержку этого решения 57 голосов.
Однако 43 республиканца в верхней палате американского парламента проголосовали против, не дав набрать противникам Трампа двух третей голосов, необходимых для объявления импичмента.
Республиканцы в частности отмечали, что объявлять импичмент тому, кто не исполняет обязанности президента США, противоречит конституции. Из этих же соображений отказался участвовать в заседании глава Верховного суда США Джон Робертс.
Традиционно руководитель Верховного суда США выступает председателем на такого рода сенатских слушаниях.
Теперь с Трампа снимаются обвинения в подстрекательстве демонстрантов к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды прошёл через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Объявление импичмента Трампу позволило бы Сенату лишить экс-президента возможности снова участвовать в выборах главы государства.