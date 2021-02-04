Украинская модель и участница шоу «Супер Топ-модель по-украински» Юлия Дыхан раскрыла секреты похудения, чтобы вес при этом ушел окончательно и бесповоротно. Об этом 3 февраля написал «Главред»

«Похудеть так, чтобы вес не вернулся, можно только при правильном питании и кардионагрузках. Без всяких вспомогательных чаев, таблеток и прочего», — заявила Дыхан.

Львовский шляпник-самоучка покорил сердце Мадонны © Руслан Багинский/Инстаграм

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Также модель напомнила всем желающим постройнеть, что похудение — процесс длительный, и отчаиваться не стоит, даже если первые несколько месяцев стрелка весов предательски показывает одну и ту же цифру.

Тем, кому сбрасывать предстоит много килограммов, она напомнила, что сначала вес будет уходить быстро, но этот процесс будет все медленнее при приближении к идеалу.