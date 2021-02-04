«Похудеть так, чтобы вес не вернулся, можно только при правильном питании и кардионагрузках. Без всяких вспомогательных чаев, таблеток и прочего», — заявила Дыхан.
Модель утверждает, что для качественного сброса веса необходимо создать для организма дефицит калорий, сохранив при этом баланс белков, жиров и углеводов.
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Также модель напомнила всем желающим постройнеть, что похудение — процесс длительный, и отчаиваться не стоит, даже если первые несколько месяцев стрелка весов предательски показывает одну и ту же цифру.
Тем, кому сбрасывать предстоит много килограммов, она напомнила, что сначала вес будет уходить быстро, но этот процесс будет все медленнее при приближении к идеалу.