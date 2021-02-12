Украинский продюсер и актер Андрей Данилко, который сейчас является детективом шоу «Маска», в очередной раз сделал ставку на личность человека, скрытого маской. Артист уже ставил на кон свою квартиру в центре Киева, но на этот раз повысил ставки. Об этом сообщило tv.ua 12 февраля

Оля Полякова оскорбила очередную коллегу по украинской сцене © Оля Полякова/Инстаграм Андрей Данилко жестко отстаивал свою версию: это его друг и коллега Александр Пономарев.

«Это Пономарев! Саша, снимай маску, не придуривайся. Это дар для артиста, для исполнителя — быть узнаваемым. Я его не перепутаю ни с кем. Если это не Пономарев, я разденусь догола и буду танцевать здесь».

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Прав ли оказался Данилко или в итоге ему пришлось станцевать раздетым, организаторы шоу обещают рассказать уже в ближайшую субботу, 13 февраля, на канале «Украина».

Шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

В качестве детективов в украинской версии программы выступают певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.