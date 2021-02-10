По данным ресурса, Данилко приобрел еще одну квартиру по адресу Крещатик, 25, где у него уже была недвижимость. Стоимость новых апартаментов площадью 100 квадратных метров журналисты оценили примерно в 350 тысяч долларов (почти 29 миллионов рублей).
Kyiv.Live сообщил также о том, что за последние годы Данилко успел скупить практически весь подъезд и мансарду на последнем этаже, и последние две квартиры обошлись ему в 1,2 млн долларов (88,5 млн руб.).
Ранее Андрей Данилко рассказал правду о своем жилье: «под арестом».
В ноябре прошлого года почти все украинские издания опубликовали снимки одной из квартир Данилко в том же здании со шпилем. На фотографиях корреспонденты рассмотрели мебель и даже ремонт, но чуть позже сам Данилко опроверг информацию, заявив, что действительно живет в этом доме, но квартира на фото не его и, по его информации, находится под арестом.