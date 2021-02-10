Украинские СМИ опубликовали информацию о том, что артист и продюсер Андрей Данилко приобрел еще одну квартиру в киевском здании со шпилем, признанном памятником архитектуры. К таким выводам пришли журналисты Kyiv.Live, которые на днях опубликовали свое расследование

Новая работа довела Данилко до проблем со здоровьем © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿

Kyiv.Live сообщил также о том, что за последние годы Данилко успел скупить практически весь подъезд и мансарду на последнем этаже, и последние две квартиры обошлись ему в 1,2 млн долларов (88,5 млн руб.).

Ранее Андрей Данилко рассказал правду о своем жилье: «под арестом».

В ноябре прошлого года почти все украинские издания опубликовали снимки одной из квартир Данилко в том же здании со шпилем. На фотографиях корреспонденты рассмотрели мебель и даже ремонт, но чуть позже сам Данилко опроверг информацию, заявив, что действительно живет в этом доме, но квартира на фото не его и, по его информации, находится под арестом.